Santiago Morning busca con todo el ascenso a Primera B y dentro de los grandes movimientos que anunciaron este año se encuentra un radical refuerzo en el banquillo, donde Esteban Paredes encabeza el cuerpo técnico y vivirá su primera experiencia como DT.

Y para hacer un debut soñado como entrenador e inscribir el nombre del Chago en la próxima temporada de Primera B, Paredes sumó a un refuerzo con pasado en los albos y la selección chilena: Cristián Magaña.

“¡Bienvenido, Cristián! Reforzamos la última línea con la llegada de Cristián Magaña. El experimentado defensa central se une a los Bohemios proveniente de Deportes Melipilla para aportar toda su Presencia y solidez. ¡Mucho éxito en este nuevo camino con nosotros!”, escribió el club a través de sus redes.

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La carrera de Cristián Magaña

El jugador de 35 años comenzó su carrera en Colo Colo el 2010, pasando a préstamo por escuadras como Everton, San Felipe, Universidad de Concepción, sumando regresos a los albos durante la temporada 2012 y 2015.

El 2015 selló su salida de Colo Colo, llegando a Deportes Puerto Montt donde estuvo hasta el 2018, para luego pasar por Deportes Copiapó, Deportes Melipilla, Lautaro de Buin. Regresando a Melipilla el 2022.

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¡El Chago se refuerza!

El cuadro buscará de la mano de Esteban Paredes su regreso a la Primera B, donde ya anunció a través de sus redes a distintos refuerzos, entre ellos Juan Cruz Bolado y Carlos Muñoz.

Asimismo, el equipo que acompañará al exgoleador de Colo Colo está conformado por Leonardo Monje como ayudante técnico, Hernán Torres como preparador físico, Cristián Limenza como preparador de arqueros, Lucas Acevedo como analista táctico y Matías Muñoz como preparador físico.

En síntesis:

Esteban Paredes debuta como director técnico liderando el cuerpo técnico de Santiago Morning.

El defensa Cristián Magaña, de 35 años, llega al club proveniente de Deportes Melipilla.

El cuerpo técnico suma a Juan Cruz Bolado y Carlos Muñoz como nuevos refuerzos.

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