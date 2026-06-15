El actual atacante de Instituto de Córdoba llegó a ver el encuentro del Bulla ante Unión La Calera.

Universidad de Chile no tuvo una buena jornada ante Unión La Calera y quedó con una sensación amarga. Por si fuera poco, Nicolás Guerra tuvo problemas en el estadio.

El Romántico Viajero igualó con los Cementeros 2-2. Pese a que comenzaron ganando por 2-0, a los dirigidos por Fernando Gago dejaron ir la ventaja y así, otra vez se alejan de Colo Colo y prácticamente se olvidan de la pelea por el título.

El problema de Nico Guerra

El partido entre Universidad de Chile y Unión La Calera se disputó en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar. Los hinchas del Bulla fueron mayoría en las tribunas y entre los fanáticos azules que se hicieron presentes, estaba Nicolás Guerra.

Nicky War es formado en el Romántico Viajero y debutó ahí en 2017. Luego de partir en 2021, regresó en 2023, donde se quedó hasta la temporada 2025. En la actualidad defiende a Instituto de Córdoba, donde vive su primera experiencia en el extranjero.

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Aprovechando sus vacaciones, Guerra fue al partido de la U y no pasó desapercibido. El delantero no quiso ser revisado por la seguridad del estadio, argumentando que era jugador del Romántico Viajero.

De acuerdo a lo que informa Radio ADN, Nicolás Guerra se negó a ser chequeado debido a que llevaba un lienzo gigante, elemento prohibido. Por esta razón, el futbolista de 27 años fue infraccionado por Carabineros, aunque de todas maneras pudo ingresar a ver el partido.

Guerra ganó dos títulos en U. de Chile. Imagen: Photosport

Claro que el problema no termina en eso. Ahora es Unión La Calera, organizadores del encuentro, quienes están recopilando los antecedentes de este polémico hecho. Incluso, Nicolás Guerra podría recibir derecho de admisión para los recintos del fútbol chileno.