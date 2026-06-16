El Bombero no pudo torcerle la mano a Eduardo Coudet y fue uno de los futbolistas marginados del resto del grupo. En el largo listado hay un chileno que escogió jugar por Argentina y dos mundialistas.

Paulo Díaz es uno de los 11 jugadores de River Plate que tienen los días contados en el club, uno de los más grandes de Argentina, que tendrá una reestructuración muy importante en el mercado de fichajes que se avecina. Y tiene al zaguero central chileno como uno de los marginados.

De hecho, la Banda Sangre hizo pública la lista de futbolistas que ni siquiera viajarán a la pretemporada, que se llevará a cabo en la ciudad española de Alicante. Y como era esperado, el Bombero Díaz aparece en la extensa lista de cortados por Eduardo Coudet.

El zaguero surgido en las inferiores de Palestino nunca estuvo en los planes del Chacho. Díaz apareció como opción para fichaje de Universidad de Chile, aunque el oneroso salario que percibe en el cuadro Millonario de inmediato frenó aquel deseo del Romántico Viajero.

Paulo Díaz no jugará más por River Plate. (Hernan Cortez/Getty Images).

Además de Díaz hay otro chileno, aunque eligió jugar por Argentina: Ian Subiabre, quien en algún minuto fue vinculado con Universidad Católica y es otro de los que no continuará. Según la información emitida por River, “tiene negociaciones en curso para incorporarse a otra institución”. Lo mismo que Santiago Lencina.

Además del “17” y de Subiabre, otros que saldrán serán los siguientes: Fabricio Bustos, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Alex Woiski, Giuliano Galoppo y Maximiliano Salas, quien pasó por O’Higgins y Palestino en el fútbol chileno, se incorporó por una fortuna desde Racing Club y nunca pudo cumplir las expectativas.

Ian Subiabre, el otro ‘chileno’ que tiene la salida marcada en River. (Marcelo Endelli/Getty Images).

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Paulo Díaz y 10 más: dos mundialistas también saldrán de River Plate

Paulo Díaz cerrará su estadía en River Plate con 222 partidos en la institución. Pero como no convenció al Chacho Coudet, la misión será buscar un nuevo club para continuar con su carrera, que ya registra pasos por San Lorenzo de Almagro en Argentina, Al Ahli de Arabia Saudita y Colo Colo en Chile.

Paulo Díaz no pudo torcer el brazo de Coudet en River. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Además de todos ellos, un par de futbolistas que disputan el Mundial 2026 correrán la misma suerte: uno es el colombiano Kevin Castaño, quien fue fichado por casi 20 millones de dólares desde el Krasnodar ruso y estuvo lejísimo de refrendar las cuantiosas expectativas cifradas en él.

El otro, Matías Galarza Fonda, aunque el paraguayo estuvo a préstamo en el Atlanta United y el cuadro de Estados Unidos podría activar la opción de compra, pues aún tiene plazo. En caso de que no la usen, el exmediocampista de Talleres de Córdoba se reintegrará a las prácticas mientras encuentra equipo.

Matías Galarza Fonda y Paulo Díaz en un duelo de selecciones. Los dos se irán de River. (Getty).

A propósito de la Major League Soccer, el defensor derecho Andrés Herrera está cedido en el Columbus Crew hasta el 30 de junio, “y tiene negociaciones en curso por su transferencia definitiva a dicho club”. Pronto habrá una purga en el Monumental de Núñez. Con dos chilenos incluidos.