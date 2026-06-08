El atacante chileno-argentino aparece como una de las alternativas que manejaría la Franja para el segundo semestre.

Universidad Católica logró una histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Boca Juniors. Con este importante objetivo cumplido, los Cruzados ya comienzan a evaluar posibles refuerzos para afrontar la siguiente fase del torneo, y uno de los nombres que ha surgido es el de Ian Subiabre.

El atacante chileno-argentino de 19 años pertenece a River Plate, donde no ha logrado consolidarse ni sumar la cantidad de minutos esperada, por lo que aparece entre los jugadores que podrían salir durante este mercado de pases, según reveló Coke Hevia.

Sin embargo, desde Argentina advierten que existe un inesperado obstáculo que podría complicar una eventual llegada del joven futbolista al fútbol chileno.

Ian Subiabre se aleja de la UC

La Página Millonaria, medio partidario de River Plate, señaló que el jugador esta en la lista de salida del conjunto argentino, pero que hay un tope importante que podría separarlo de su llegada a la Franja.

Ian Subiabre podría salir pronto de River. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

El medio señala que Subiabre “nunca cumplió las expectativas y, salvo alguna que otra buena noche, demostró poco y nada… Desde Núñez están abiertos a escuchar ofertas por el joven, que es uno de los candidatos a salir para dejar una interesante cantidad de dinero en las arcas del club”.

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Según Transfermarkt, el jugador chileno-argentino tiene un valor de mercado de 3,5 millones de euros, monto que lo alejaría del mercado nacional, ya que los Millonarios buscan sacan una buena porción de dinero por su carta.

En síntesis: