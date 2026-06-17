Batalla en el mercado: la UC quiere “robarle” fichaje que aparece casi listo en Colo Colo

El libro de pases está abierto en el fútbol chileno y los rumores empiezan a rondar de cara al segundo semestre.

Terminó la rueda inicial de la Liga de Primera y el sólido puntero es Colo Colo, que le sacó 10 unidades de ventaja a su más cercano perseguidor, Universidad Católica.

El primer semestre llegó a su fin, es por ello que está totalmente abierto el libro de fichajes y uno de los equipos que quiere reforzase en precisamente el elenco albo, que tiene a un ex seleccionado en la mira.

El jugador que está coqueteando con Colo Colo es el volante ofensivo Diego Valdés, a quien ya dirigió Fernando Ortiz en América de México. Sin embargo, la UC se mete en la pelea.

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Diego Valdés es seguido por la UC y Colo Colo

Los cruzados no solo le quieren pelear el título al Cacique, sino que también un fichaje, porque según dio a conocer el periodista Bruno Sampieri, iniciaron contactos con Valdés.

El reportero que cubre a la UC indicó que en la precordillera nuevamente se interesan en el jugador de Vélez Sarsfield, debido a que Matías Palavecino tiene chances de partir a Querétaro para reunirse con Esteban González, por ende, necesitarían reforzar la zona media ofensiva.

Diego Valdés puede volver al fútbol chileno. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Valdés tiene contrato vigente con el cuadro argentino, por lo que tanto Colo Colo como Universidad Católica tendrán que negociar con el Fortín si es que quieren quedarse con sus servicios.

Diego Valdés ha reconocido que su sueño es vestir la camiseta alba, no obstante, en el Claro Arena quieren convencer al jugador con la seductora Copa Libertadores para que llegue a Las Condes.

En síntesis

Colo Colo lidera la Liga de Primera con 10 puntos sobre Universidad Católica.

lidera la Liga de Primera con 10 puntos sobre Universidad Católica. Diego Valdés es el volante ofensivo pretendido por Colo Colo y Universidad Católica.

es el volante ofensivo pretendido por Colo Colo y Universidad Católica. Vélez Sarsfield posee el contrato vigente de Valdés para negociar su posible fichaje.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera