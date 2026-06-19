La Roja empezará a vestirse con Marathon desde 2027. Juntamos una larga variedad de modelos actuales de la marca ecuatoriana para tener una idea de lo que será la camiseta de la selección. Y así son.

Es un hecho a falta del anuncio oficial: Adidas dejará de vestir a la selección chilena de fútbol y La Roja cambia de proveedor de su indumentaria. El acuerdo con la marca deportiva alemana queda atrás para dar paso a uno nuevo con la ecuatoriana Marathon.

El contrato con Adidas termina el próximo 31 de diciembre. Desde el 1 de enero de 2027 la selección chilena pasará a ocupar indumentaria Marathon. Incluso ya se ha filtrado el supuesto diseño.

Marathon es una empresa ecuatoriana fundada en Quito en 1981. Si bien distribuye y comercializa ropa de otras marcas como la misma Adidas, Nike y otras, también se dedica a su propia firma.

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Las selecciones de fútbol, rugby y clubes de Marathon

De hecho, actualmente Unión Española y Huachipato vistan camisetas Marathon en Chile. Barcelona de Guayaquil e Independiente del Valle en su país lo mismo, y Universitario de Deportes en Perú.

La supuesta próxima camiseta de la selección chilena.

Asimismo, la selección de Ecuador y Bolivia tienen acuerdo con la misma marca. En paralelo, la selección chilena de rugby, Los Cóndores; y Selknam Rugby, tienen equipamiento de la próxima firma de La Roja.

El proceso de licitación para la nueva camiseta de la selección chilena se abrió el pasado 1 de enero, con la ANFP invitando 10 marcas. Sólo seis presentaron ofertas y Marathon llegó a la etapa final con Reebok. Adidas podía mantener preferencialmente la misma oferta con la que llegó en octubre de 2021, pero el monto ecuatoriano lo superaba por mucho.

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Así, revisamos modelos de Marathon para tener una idea de lo que será la camiseta de la selección chilena 2027, con contrato hasta el Mundial de 2030.

Resumen:

-1 de enero de 2027: Marathon reemplazará a Adidas vistiendo a la selección chilena.

-Mundial de 2030: año en que finaliza el nuevo contrato comercial de La Roja.

-Seis ofertas: se presentaron en la licitación final entre las marcas Marathon y Reebok.

Las camisetas Marathon

Camiseta de Unión Española 2026 home.

Camiseta de entrenamiento de Unión Española..

Polerón de entrenamiento de Unión Española.

Camiseta de Huachipato 2026 home.

Camiseta de Huachipato 2026 away.

Camiseta de Huachipato 2026 away 2.

Chaqueta de cancha de Huachipato 2026.

Camiseta Los Cóndores 2026 home.

Camiseta Los Cóndores 2026 away.

Camiseta Selknam Rugby 2026 home.

Camiseta Selknam Rugby 2026 away.

Camiseta selección de Ecuador home.

Camiseta selección de Ecuador home.

Camiseta selección de Ecuador away.

Camiseta selección de Ecuador away.

Camiseta selección de Bolivia.

Camiseta Independiente del Valle 2026.

Camiseta Barcelona 2026.