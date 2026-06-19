El ex DT de la U abordó el infarto sufrido por Gago tras la victoria azul ante O'Higgins y reconoce que no es fácil llevar la presión y el estrés, pero si le parece muy desafortunado por la juventud y experiencia del argentino.

Víctor Hugo Castañeda reaccionó a la delicada noticia con la que despertó este viernes Universidad de Chile. Tras la victoria contra O’Higgins, el entrenador azul, Fernando Gago, debió ser internado y sometido a una cirugía cardiovascular tras sufrir un infarto.

En conversación con RedGol, el exmediocampista y otrora entrenador del Chuncho consideró que la presión del buzo de Universidad de Chile no es fácil de sobrellevar, aunque le extraña que a Gago le pueda haber afectado la presión y el estrés considerando la calidad de sus carreras, más allá que en la U no la ha tenido fácil.

“La procesión va por dentro, uno se guarda muchas cosas. Hay mucho estrés y no puedes explotar. No es una persona normal cuando está con el buzo, sino el entrenador de… Pero no deja de ser una persona natural“, dijo VH.

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VH “Gago es un tipo muy joven, me extraña”

Castañeda agrega que “me acuerdo una vez, en la etapa que estuve en la U, mucha gente me reclamó en un momento que hubo una discusión con el técnico de Colo Colo, de ese momento, y yo salí a responder“.

VH Castañeda aborda la operación de urgencia de Fernando Gago en la U.

“Me dijeron que cómo andaba peleando. Les dije que yo no andaba peleando, yo soy el técnico de la U, la U fue aludida y tengo que responder. Son muchas las cosas que uno se guarda“, complementó.

El hace poco DT de la U sostiene que “más hoy, que los jugadores están más sensibles, son más especiales. Antes el liderazgo era más dictatorial, ahora se maneja de otra forma”.

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“Pero me extraña mucho sí porque Gago es un tipo muy joven, y estuvo en el altísimo nivel competitivo. Me cuesta pensar que es por algo de lo laboral“, sentenció Víctor Hugo Castañeda.

Resumen:

-Fernando Gago sufrió un infarto y fue sometido a una cirugía cardiovascular.

-Universidad de Chile venció a O’Higgins previo a la urgencia médica del técnico.

-Víctor Hugo Castañeda, exentrenador del club, reaccionó públicamente a la noticia de salud.