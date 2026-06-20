El Mundial 2026 sigue su ruedo. Esta vez, Alemania, que goleó a Curazao, enfrenta a Costa de Marfil, que venció con lo justo a Ecuador.

Partidazo de sábado por la tarde. Alemania enfrenta a Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026. Ambos elencos vienen de una victoria en su debut, por lo que este partido puede ser el definitorio para el liderato grupal.

Alemania pasó la aplanadora ante Curazao. Los germanos se aprovecharon de la inexperiencia de los caribeños y los hicieron sucumbir con siete goles, registrando la mayor goleada hasta el momento en esta Copa del Mundo.

Por el otro lado, en un partido parejo, Costa de Marfil consiguió un importante triunfo ante Ecuador. Amad Diallo, entrando desde la banca, consiguió el tanto del triunfo en los últimos minutos del partido y dejó a los sudamericanos colgando del Mundial.

Puedes seguir lo mejor de este partido entre marfileños y teutones en este minuto a minuto que ofrecemos en RedGol. No te pierdas ni un detalle de una verdadera final del Grupo E.