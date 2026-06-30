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Mundial 2026

Minuto a minuto: Noruega y Erling Haaland buscan los octavos del Mundial frente a Costa de Marfil

Noruega y Erling Haaland enfrentan a Costa de Marfil por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, con Brasil atento al ganador de cara a los octavos.

Por Diego Jeria

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Noruega y Haaland enfrentan a Costa de Marfil por los 16avos de final del Mundial.
© Getty ImagesNoruega y Haaland enfrentan a Costa de Marfil por los 16avos de final del Mundial.

El Mundial 2026 sigue su curso y este martes continúa el desarrollo de los dieciseisavos de final. La jornada la abren Costa de Marfil frente a la Noruega de Erling Haaland en Dallas. El duelo es el 78° encuentro de la cita planetaria organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

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Junto al paso a octavos de final, Haaland buscará aumentar su cifra personal: con cuatro goles el noruego está a la caza de Lionel Messi (6) en la tabla de goleadores del Mundial.

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El ganador del partido entre Costa de Marfil y Noruega viajará a Nueva Jersey para enfrentar a Brasil, que viene de dejar en el camino a Japón.

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