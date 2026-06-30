Noruega y Erling Haaland enfrentan a Costa de Marfil por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, con Brasil atento al ganador de cara a los octavos.

El Mundial 2026 sigue su curso y este martes continúa el desarrollo de los dieciseisavos de final. La jornada la abren Costa de Marfil frente a la Noruega de Erling Haaland en Dallas. El duelo es el 78° encuentro de la cita planetaria organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

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Junto al paso a octavos de final, Haaland buscará aumentar su cifra personal: con cuatro goles el noruego está a la caza de Lionel Messi (6) en la tabla de goleadores del Mundial.

Costa de Marfil busca despedir a Noruega y Haaland.

El ganador del partido entre Costa de Marfil y Noruega viajará a Nueva Jersey para enfrentar a Brasil, que viene de dejar en el camino a Japón.

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Minuto a minuto: Costa de Marfil vs. Noruega