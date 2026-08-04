En Colo Colo empiezan a aprovechar de inmediato el fichaje del portero de Cabo Verde y lanzan una colección especial.

El mercado de pases del fútbol sudamericano se sacudió con una de las contrataciones más exóticas y mediáticas del último tiempo: la llegada del arquero caboverdiano Josimar Dias, mundialmente conocido como Vozinha, a Colo Colo.

La dirigencia de Blanco y Negro no solo apostó por los reflejos felinos y la experiencia internacional del guardameta, sino que también vio en él una verdadera mina de oro comercial.

Aprovechando el inmenso carisma y la imagen de culto que el jugador arrastra desde sus memorables actuaciones en la Copa Africana de Naciones, el club ha lanzado una línea exclusiva de camisetas que ya promete romper todos los récords de ventas en el país.

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Poleras de Vozinha a 25 mil pesos

La estrategia de marketing del Cacique fue tan rápida como agresiva, entendiendo desde el primer minuto que este fichaje trascendía lo puramente deportivo para convertirse en un fenómeno pop.

Vozinha en su presentación

El departamento comercial de Colo Colo trabajó en tiempo récord junto a su staff para diseñar indumentaria que capturara la esencia del portero sin perder la identidad del club.

El objetivo era claro: transformar la inminente “Vozinhamanía” en un producto tangible y de deseo que los hinchas quisieran lucir tanto en las tribunas del Estadio Monumental como en el día a día.

Las primera camisetas están en una línea urbana y se pueden comprar en la tienda de Colo Colo por 24.990. “Aura”, “Albozinha” y “Goatzinha” son algunos de los modelos.

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Esta explosiva venta demuestra que el impacto de Vozinha en Chile ya ha cruzado la barrera de los 90 minutos de juego para instalarse como un verdadero fenómeno de merchandising.

Ahora basta ver al meta africano en la cancha, algo que desean fervientemente los hinchas del Popular. ¿Cuándo será? Debe decidirlo Fernando Ortiz.