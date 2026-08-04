Fue el director de Blanco y Negro, Jaime Pizarro, quien dejó en claro que mientras el volante esté con contrato en Vélez, "resulta un poco complejo".

En medio de la presentación del arquero caboverdiano Vozinha como el primer refuerzo para el segundo semestre, se abordó otra de las opciones para ser incorporación en Colo Colo, como es el mediocampista Diego Valdés.

El asunto es claro, con el arribo del futbolista africano y a menos que vendan a actual integrante del plantel por un monto mayor a los US$250 mil dólares, al Cacique le restan dos cupos para incorporar antes del cierre del libro de pases, el jueves 20 de agosto.

Por este motivo, y ante la posibilidad de negociar con Vélez Sarsfield por el fichaje de Valdés, el director de Blanco y Negro, Jaime Pizarro, fue enfático en aclarar qué condición ponen en Colo Colo para concretar la incorporación del volante.

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La condición de Colo Colo para firmar a Diego Valdés

“Aquí lo primero es el tema reglamentario. Hay tres cupos durante este cambio de los torneos y ahí también estamos sometidos a la exigencia regulatoria respecto de los jugadores extranjeros, lo que ha quedado completo con la incorporación de Vozinha”, fue lo primero que explicó el Káiser.

En esa línea, el directivo de Colo Colo enfatiza que “respecto de otras opciones, necesariamente deberían ser (futbolistas) nacionales“, para luego responder si es que se mantienen las tratativas para que Diego Valdés sea el nuevo ’10’ albo.

“Ir a nombres propios cuando hay jugadores que están con contratos vigentes en clubes, resulta un poco complejo, por lo tanto, una vez que se pueda concretar o materializar alguna alternativa, ahí se dará a conocer tal y como sucedió en esta oportunidad que ustedes ya conocen”, exclamó Jaime Pizarro.

En síntesis