El portero de Cabo Verde firmará con Colo Colo y, de esta forma, se concretará una de las llegadas más rimbombantes del fútbol chileno.

Fue una bomba. Colo Colo se aseguró la llegada de Vozinha, portero que hizo revuelo a nivel planetario en el Mundial 2026. El caboverdiano debería llegar en las próximas horas a Chile para firmar su contrato con el Cacique.

Nadie se lo habría esperado mientras se jugaba el Mundial. Sin embargo, el meta habría sido ofrecido al club popular y encandilado a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro. Cuando se cayó la llegada de Santiago Mele, los ojos volvieron a apuntar hacia el portero africano.

Pero, no era una prioridad que generase unanimidad en Macul. De hecho, según contó Juan Cristóbal Guarello en La Hora de King Kong, Mele era la única opción del técnico Fernando Ortiz. Y al no llegar, prefería quedarse con lo que tenía.

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Caprichito de Aníbal Mosa

Juan Cristóbal Guarello fue claro: Aníbal Mosa fue el principal impulsor de la llegada de Vozinha a Colo Colo. El periodista contó cómo se fraguó el arribo del meta de la Selección de Cabo Verde al Cacique.

“Se lo ofrecieron a Colo Colo y a Mosa se le calentó el hocico. Fernando Ortiz le dijo que no era el arquero que necesitaba y Jaime Pizarro aseguró que no estaba dentro de la planificación tener un portero de 41 años”, partió diciendo JCG.

“Cuando falla lo de Mele, Mosa, sin preguntarle a nadie, va y contrata a Vozinha. Le da lo mismo la opinión de Ortiz y que Pizarro no haya sido muy entusiasta“, añadió el periodista, que expresó las razones esbozadas por el mandamás de Blanco y Negro.

“Dijo que la llegada de Vozinha era porque necesita recuperar la plata del centenario y hacer marketing“, cerró Guarello, quien dio a entender que, más que una contratación de Colo Colo, la llegada del portero de Cabo Verde es un capricho de Aníbal Mosa.

Vozinha habría sido un capricho de Aníbal Mosa | Getty Images

En resumen…

Colo Colo aseguró el fichaje del portero caboverdiano Vozinha tras el Mundial 2026.

aseguró el fichaje del portero caboverdiano Vozinha tras el Mundial 2026. Aníbal Mosa impulsó la contratación de Vozinha con fines comerciales y de marketing.

impulsó la contratación de Vozinha con fines comerciales y de marketing. Fernando Ortiz y Jaime Pizarro rechazaron la llegada del arquero de 41 años.