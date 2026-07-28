El delantero chileno despertó el interés del Columbus Crew de la MLS, aunque desde el club brasileño ya dejaron en claro qué debe ocurrir para concretar su salida.

El futuro de Gonzalo Tapia podría cambiar en este mercado de fichajes. El delantero chileno aparece en la órbita del Columbus Crew de la MLS y una salida de Sao Paulo no está descartada. Sin embargo, desde el club brasileño tienen una clara condición para dejar partir al jugador.

Tapia tuvo una positiva primera temporada en el Tricolor, donde logró sumar minutos y protagonismo. No obstante, tras la salida de Hernán Crespo de la banca, fue perdiendo espacio en el equipo, por lo que un cambio de club en este mercado no asoma como una posibilidad lejana.

La condición de Sao Paulo para la salida de Gonzalo Tapia

En conversación con AS, el director deportivo del club, Rafinha, confirmó que ya recibieron una propuesta por Tapia, aunque aclaró que aún están evaluando la situación.

“Tenemos la propuesta, pero su salida todavía no está definida. Vamos a verla bien y a esperar, no tenemos prisa en tener que tomar ya mismo la decisión”, señaló.

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Pese a estas declaraciones, AS informó que Sao Paulo busca obtener un mayor rédito económico antes de concretar la transferencia. Por ello, las negociaciones con Columbus Crew continúan y el club brasileño no tiene apuro en responder a la oferta.

. (Photo by Miguel Schincariol/Getty Images)

El medio también explicó que esta situación está relacionada con el transfer ban que recibió el conjunto paulista la semana pasada. La sanción le impide fichar nuevos jugadores e inscribir a algunos de sus refuerzos que aún no han sido regularizados, por lo que el futuro de Tapia también dependerá de cómo se resuelva ese escenario.

“Esta situación, que se dio la semana pasada, le impide fichar nuevos jugadores al equipo tricolor y, además, inscribir a los refuerzos que no estaban regularizados, por lo que deberán tomar esta semana una decisión con el futuro del formado en la UC”, explicó el citado medio.