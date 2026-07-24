El elenco argentino trabaja en una incorporación de pese de cara a la serie con la escuadra chilena por el torneo internacional.

Uno de los representantes de Chile en los octavos de final de la Copa Libertadores es Universidad Católica, que sorprendió a muchos y dejó eliminado a Boca Juniors.

El elenco cruzado se alista para una segunda rueda muy cargada, donde el principal foco está puesto en la serie ante Estudiantes de La Plata, además de intentar remontar 10 puntos frente a Colo Colo en la Liga de Primera.

La llave de la UC ante el cuadro platense se ve apretada, sin embargo, el equipo argentino está trabajando en un fichaje top, que les ayude ante los de Daniel Garnero en los octavos de final.

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Estudiantes busca el fichaje de Joaquín Correa para la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata busca dar un verdadero golpe al mercado, y según contó el periodista argentino Germán García Grova, trabaja en la contratación del delantero Joaquín Correa.

El ex seleccionado argentino de 31 años tiene una larga trayectoria en Europa, con pasos por Sevilla, Lazio, Inter de Milán, Marsella, entre otros equipos. Actualmente se encuentra en Botafogo.

Joaquín Correa puede volver a Estudiantes. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)

Correa no ha tenido un rendimiento muy elevado en 2026 con la camiseta del cuadro carioca, es por ello que el elenco Pincharrata lo tiene en la mira. En el año jugó un total de 16 partidos y apenas marcó dos goles.

Joaquín Correa está identificado con Estudiantes de La Plata, lo que podría allanar aún más la operación. El atacante fue traspasado en 2015 a Sampdoria por más de 8 millones de euros y ahora piensa volver a casa, y de paso, ser rival de Universidad Católica en la Copa Libertadores.

En síntesis

Universidad Católica enfrentará a Estudiantes de La Plata en octavos de Copa Libertadores.

enfrentará a Estudiantes de La Plata en octavos de Copa Libertadores. Estudiantes de La Plata busca fichar al delantero argentino Joaquín Correa para el torneo.

busca fichar al delantero argentino para el torneo. Joaquín Correa suma 16 partidos y dos goles en 2026 con Botafogo.