Los cruzados hicieron un llamado quienes quieran cruzar la cordillera a que no caiga en ofertas de viaje que circulan en redes sociales.

Universidad Católica tiene en agosto tal vez su desafío más importante del 2026. Los cruzados enfrentarán a Estudiantes por los octavos de final de la Copa Libertadores, esto luego de clasificar como lideres del Grupo D por sobre Cruzeiro, Boca Juniors y Barcelona SC.

Esta llave ante el cuadro trasandino tiene a varios hinchas buscando la forma de acompañar a su equipo al otro lado de la cordillera. La UC volverá a jugar en Buenos Aires, aunque esta vez por un lugar entre los ocho mejores del continente.

Sin embargo, la idea es que quienes se manden este periplo lo hagan de la manera más segura posible. Así lo advirtieron desde la misma Universidad Católica, donde por medio de un comunicado oficial hicieron un llamado a sus hinchas a no caer en ofertas que de viajes que circulan en redes sociales.

ver también En Católica confían en remontazo histórico ante Colo Colo: “El 2010 ya estaban muy tranquilos”

Universidad Católica advierte a sus hinchas viajeros

El club de la precordillera afirmó que “ante las consultas recibidas respecto del partido de ida por octavos de final de Copa CONMEBOL Libertadores contra Estudiantes de La Plata en Argentina, y producto de la aparición en redes sociales de ofrecimientos de paquetes de viajes con entradas incluidas, estos no cuentan con la autorización ni respaldo de nuestra institución”.

“Hacemos un llamado a no confiar en agencias o personas naturales que actualmente están ofertando programas para este partido”, agregaron.

Universidad Católica visitará el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de Estudiantes por los 8vos de la Copa Libertadores 2026. | Foto: Archivo.

En ese sentido, la UC advirtió que “la información oficial, respecto de programas de viaje oficiales para acompañar al equipo, será difundida oportunamente y en coordinación con agencias de turismo de reconocido prestigio y validadas por Cruzados”.

“Del mismo modo, y a través de nuestros canales oficiales, comunicaremos oportunamente la venta de tickets, fechas de venta y valores para los hinchas de Universidad Católica, según lo determine el equipo anfitrión Estudiantes de La Plata”, concluyeron.

Cabe recordar que la UC enfrentará en Buenos Aires a Estudiantes el 11 de agosto a las 20:30 (hora de Chile) en el duelo de ida. Por su parte la revancha quedó pactada para el 18 de agosto (también a las 20:30) en el Claro Arena.

ver también Desde U Católica se refieren a la posible salida de Montes: “Sería muy duro, muy difícil”

En síntesis