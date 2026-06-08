Luego de consagrarse como ganador del Grupo D en la Copa Libertadores con esa tremenda victoria ante Boca Juniors, Universidad Católica quedó emparejada con Estudiantes de La Plata en los octavos de final del torneo de clubes más deseado de América.
En ese contexto, si bien queda tiempo para la disputa de la serie el 11 y 18 de agosto, en los Cruzados están atentos a cualquier movimiento que puedan tener los Pincharratas. Y, al parecer, el equpo argentino podría desprenderse de una de sus máximas figuras.
Así reportó 0221, el diario digital de La Plata. En aquel portal dieron cuenta del gran interés que tiene el Trabzonspor de Turquía en quedarse con el fichaje del talentoso volante ofensivo uruguayo Tiago Palacios. El cuadro turco “ya inició las gestiones y Estudiantes espera una oferta formal”, afirmó dicho medio.
Sí, el mismo jugador que en 2024 fue buscado por Colo Colo tiene un probable destino en la primera división turca. “El año pasado, el jugador fue tasado en 10 millones de dólares”, recordó 0221. El charrúa de 25 años podría dejar el club Pincharrata en medio de la Libertadores por una fortuna.
Algo similar a lo que hizo Santiago Ascacíbar, quien emigró a Boca Juniors antes del inicio del torneo por poco más de 3 millones de dólares. Palacios suma 109 partidos en el cuadro albirrojo, donde anotó 22 goles y regaló 17 asistencias tras su llegada desde el Montevideo City Torque.
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El rival de Universidad Católica en la ronda de 16 mejores de la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata, no sólo tiene a Tiago Palacios como uno de sus jugadores deseados en el Viejo Continente. De hecho, el Betis de Manuel Pellegrini seguía con atención a otro futbolista de aquel club.
Un mediocampista que cobró mucha relevancia en los últimos meses: Mikel Amondarain, de 21 años. Según el mismo medio, los verdiblancos dieron vuelta la página por el mediocampista. Al menos por el mercado de fichajes que se avecina en Europa.
Pero todo cambia muy rápidamente en estas dinámicas y los béticos quizá sí necesiten otro volante central. Esto porque negocian la salida del colombiano Nelson Deossa con River Plate, también de Argentina. Quién sabe si el equipo del Ingeniero Pellegrini le da una manito a la Católica y debilita al Pincha…
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