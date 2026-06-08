Los Cruzados están atentos al interés de un club turco, que podría pagar hasta 10 millones de dólarea para quedarse con un uruguayo de los Pincharratas, siguiente rival de la Franja en la Libertadores.

Luego de consagrarse como ganador del Grupo D en la Copa Libertadores con esa tremenda victoria ante Boca Juniors, Universidad Católica quedó emparejada con Estudiantes de La Plata en los octavos de final del torneo de clubes más deseado de América.

En ese contexto, si bien queda tiempo para la disputa de la serie el 11 y 18 de agosto, en los Cruzados están atentos a cualquier movimiento que puedan tener los Pincharratas. Y, al parecer, el equpo argentino podría desprenderse de una de sus máximas figuras.

Así reportó 0221, el diario digital de La Plata. En aquel portal dieron cuenta del gran interés que tiene el Trabzonspor de Turquía en quedarse con el fichaje del talentoso volante ofensivo uruguayo Tiago Palacios. El cuadro turco “ya inició las gestiones y Estudiantes espera una oferta formal”, afirmó dicho medio.

Tiago Palacios en acción ante Flamengo de Brasil. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Sí, el mismo jugador que en 2024 fue buscado por Colo Colo tiene un probable destino en la primera división turca. “El año pasado, el jugador fue tasado en 10 millones de dólares”, recordó 0221. El charrúa de 25 años podría dejar el club Pincharrata en medio de la Libertadores por una fortuna.

Algo similar a lo que hizo Santiago Ascacíbar, quien emigró a Boca Juniors antes del inicio del torneo por poco más de 3 millones de dólares. Palacios suma 109 partidos en el cuadro albirrojo, donde anotó 22 goles y regaló 17 asistencias tras su llegada desde el Montevideo City Torque.

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Tiago Palacios le anotó a Universidad de Chile en la Copa Libertadores 2025. (Felipe Zanca/Photosport).

ver también En Brasil informan que Católica inició la gestión para tener a Gonzalo Tapia de refuerzo: “Un préstamo para el segundo semestre”

Universidad Católica atenta a Estudiantes: Betis desiste de Mikel Amondarain

El rival de Universidad Católica en la ronda de 16 mejores de la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata, no sólo tiene a Tiago Palacios como uno de sus jugadores deseados en el Viejo Continente. De hecho, el Betis de Manuel Pellegrini seguía con atención a otro futbolista de aquel club.

Mikel Amondarain, una de las figuras de Estudiantes de La Plata. (Marcelo Endelli/Getty Images).

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Un mediocampista que cobró mucha relevancia en los últimos meses: Mikel Amondarain, de 21 años. Según el mismo medio, los verdiblancos dieron vuelta la página por el mediocampista. Al menos por el mercado de fichajes que se avecina en Europa.

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Pero todo cambia muy rápidamente en estas dinámicas y los béticos quizá sí necesiten otro volante central. Esto porque negocian la salida del colombiano Nelson Deossa con River Plate, también de Argentina. Quién sabe si el equipo del Ingeniero Pellegrini le da una manito a la Católica y debilita al Pincha…

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