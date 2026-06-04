El Real Betis ya planifica la próxima temporada, pero en Sevilla hay preocupación por las diferencias que pueden surgir entre la idea de Pellegrini y el club.

El Real Betis de Manuel Pellegrini acaba de terminar una de sus temporadas más exitosas. El entrenador chileno tiene contrato hasta fines de junio de 2027, pero en la sede de la ANFP aún tienen la esperanza de conseguir el arribo del ingeniero a la selección chilena, antes de ese plazo.

Por lo pronto, el Betis ya planifica el siguiente curso, aunque ya hay una pequeña diferencia de criterios entre el club y el entrenador nacional.

“La cantera y el necesario consenso entre el Betis y Pellegrini“, informa Diario de Sevilla agregando que “Ramón Alarcón, CEO del club, desveló hace poco que la línea maestra en la planificación es contar con 22 futbolistas más tres canteranos, idea que puede chocar con la necesidad de Pellegrini para afrontar la temporada“.

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La diferencia que puede separar a Pellegrini y el Betis

El mismo medio sostiene que “más de una veintena de futbolistas de la cantera han debutado en el primer equipo del Betis con Manuel Pellegrini, pero, por lo que sea, pocos se han consolidado. Al técnico, de 72 años, no lo va a cambiar nadie a estas alturas de su carrera y siempre se ha apoyado en jugadores veteranos. Así era, es y será en su etapa en el club heliopolitano”.

Advierten que la planificación del Betis puede chocar con la necesidad de Pellegrini: ¿llegó el momento de La Roja?

“Estar peleando en la zona alta de la Liga y en Europa deja menos margen a la improvisación y ha contado el preparador chileno con plantillas amplias, aunque su ideario va en contra de la necesidad del club de generar ingresos con ventas y los canteranos”, explican.

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En propias palabras de Ramón Alarcón, el Betis ya tiene “una hoja maestra que marca una planificación con 22 futbolistas, dos por puestos, con jugadores veteranos y jóvenes y tres del filial”.

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“Sobre esa base a Pellegrini le gusta un quinto centrocampista, pero esa idea 22+3 la ampliamos por ambición con un tercer portero o un quinto medio. Tenemos por escrito que hay tres jugadores de la cantera que deben formar parte del primer plantel. Este año hay dos (Ángel Ortiz y Pablo García), pero nos hemos ido a las 25 fichas profesionales más ellos dos. La idea es 22+3, aunque serían 23+2 por la preferencia de tener un centrocampista más”, sentenció el CEO del Betis.

Resumen:

-Manuel Pellegrini tiene contrato con el Real Betis hasta junio de 2027.

-Ramón Alarcón definió una planificación de 22 futbolistas y tres canteranos.

-Ángel Ortiz y Pablo García son los dos canteranos del primer equipo.