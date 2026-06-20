El técnico de los albos no se quiere poner impaciente por el tema, pero asegura que falta una reunión con Aníbal Mosa.

Colo Colo logró una importante victoria por 3-0 ante Deportes Recoleta, por el estreno de los albos en la Copa Chile 2026, en un duelo disputado en el estadio Santa Laura.

Los albos siguen con el vuelo de ser punteros en la Liga de Primera, donde ahora pasaron a liderar su grupo en el torneo paralelo, aunque el foco de los hinchas está puesto en otro lado.

Esto, porque se abrió la ventana de invierno del mercado de fichajes, donde el Cacique puede incorporar hasta tres nombres, algo que Fernando Ortiz confirmó que ya están trabajando, pero falta una reunión clave.

El puesto de arquero, donde hoy esta Maureira, está en la mira en Colo Colo. Foto: Diego Martin/Photosport

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Ortiz espera la reunión con Aníbal Mosa por el tema refuerzos en Colo Colo

Fue tras el triunfo de Colo Colo por 3-0 sobre Deportes Recoleta, donde el técnico de los albos, Fernando Ortiz, habló del tema de los refuerzos que tanto preocupa a los hinchas.

Pese a esto, el argentino fue cauto, porque no quiso entregar mayor detalle, aunque reveló reuniones de trabajo que están pendientes con Aníbal Mosa en el estadio Monumental.

“No lo hemos hablado, se abre una posibilidad, el mercado está abierto, seguiremos charlando con el presidente”, explicó Ortiz.

Con esto, de igual forma hizo un llamado a la calma a los impacientes hinchas que quieren novedades cuanto antes: “Lo que pueda venir será lo mejor para la institución”.

Revisa los goles de Colo Colo vs Recoleta: