Los azules buscaron coquetear a Paulo Díaz, una vez que quedó fuera de River Plate, pero recibieron un portazo del chileno.

Universidad de Chile trabaja en poder potenciar su equipo en la ventana de invierno del mercado de fichajes, con la opción de sumar tres nuevos nombres al plantel del técnico Fernando Gago.

Uno de los nombres tenía que ver con la defensa, donde aseguran que hubo importantes reuniones para dar el gran golpe con los refuerzos, pero su respuesta fue negativa.

Se trata de Paulo Díaz, quien busca equipo luego de que River Plate decidió descartarlo para la temporada 2026, por lo que los azules quisieron seducirlo, pero les faltó billetera.

Paulo Díaz, uno de los 15 jugadores que se irá de River Plate.

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Paulo Díaz encontró baja la oferta de la U

Fue radio ADN quienes detallaron la opción de que Paulo Díaz se transforme en el primer refuerzo de Universidad de Chile, algo que quedó descartado por montos económicos.

Según el citado medio “se desarrollaron reuniones al respecto para darle a conocer una propuesta económica concreta, consistente en un suelo cercano a los 500 mil dólares anuales“.

“Sin embargo, Paulo Díaz desestimó la oferta de la U de Chile por considerarla insuficiente respecto del sueldo que percibe en Argentina”, precisaron en la información.

En ese sentido, aseguran que el jugador nacional espera seguir su carrera en el extranjero, donde mira las ligas de Brasil, México y la MLS para mantenerse fuera de Chile.