Gonzalo Montiel presentó problemas físicos por lo que quedó descartado ante Austria, con esto se moverá la formación titular.

La selección de Argentina sufre su primer revés en el Mundial 2026, luego de su tremendo estreno cuando vencieron por 3-0 a la selección de Argelia, con puros goles de Lionel Messi.

Ahora la mente está puesta en el duelo del lunes, cuando les toque chocar ante Austria, en busca de cerrar su clasificación a la siguiente ronda del torneo para seguir defendiendo la corona.

Pero aparecieron los problemas, porque uno de los que fue titular en el estreno quedó descartado por lesión, por lo que Lionel Scaloni deberá mover su once titular: Gonzalo Montiel.

Gonzalo Montiel fue titular en el estreno de Argentina en el Mundial 2026. (Photo by Francois Nel/Getty Images)

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Montiel fuera en Argentina

Una lesión en el isquitiobial derecho es lo que dejó fuera a Gonzalo Montiel del compromiso de Argentina ante la selección de Austria, programado para las 13.00 horas del lunes.

El jugador que marcó el penal definitivo en la final del Mundial 2022 ante Francia, fue titular en el estreno ante Argelia, por lo que de manera obligatoria deberán mover la formación.

En ese sentido, los reportes son optimistas, dejando en claro que esperan que sólo sera un encuentro el que esté como baja, para poder volver ante Jordania, donde quieren llegar clasificados.

Por ahora es Nahuel Molina quien ingresaría en ese puesto, en un duelo donde la preocupación también estará con Lio Messi, quien tiene un problema familiar que lo ha tenido preocupado por la salud de su padre.

Revisa el compacto del partido de Argentina: