El técnico del Romántico Viajero se sigue recuperando luego del problema de salud que presentó en pleno duelo con O'Higgins. Su asistente contó novedades sobre su estado.

Fernando Gago se sigue recuperando en la U de Chile luego del preocupante episodio que vivió días atrás. Luego del triunfo ante O’Higgins, el DT debió ser atendido de urgencia por un problema al corazón que dejó muy asustados a los hinchas.

Los exámenes arrojaron un claro diagnóstico: infarto agudo al miocardio. Esto lo mantiene aún internado bajo cuidados, pero con un panorama mucho mejor al que tenía antes de ser atendido en un día que impactó a su cuerpo técnico.

Con el DT ausente por razones obvias para el debut en Copa Chile frente a Santiago Wanderers, es su ayudante quien tomas las riendas. Y en la previa del duelo, aprovechó para contarle a los hinchas novedades sobre el estado del entrenador y destapó cómo esto golpeó en la interna.

Fabricio Coloccini y las novedades sobre Fernando Gago tras infarto que asustó a la U

En la U respiran un poco más tranquilos después del susto que pasaron con Fernando Gago. Mientras el técnico se recupera en la clínica, el Romántico Viajero enfrenta a Santiago Wanderers en su debut en Copa Chile 2026.

Fabricio Coloccini habló sobre el estado de Fernando Gago luego del infarto que sufrió en la U. Foto: Photosport.

Fabricio Coloccini, ayudante técnico del argentino, habló en la previa y reveló cómo han sido las últimas horas. “Pasamos días difíciles. Obviamente cuando le pasa a un amigo, un cercano, es difícil de sobrellevar. Gracias a Dios está bien, estable y fuera de peligro“, dijo de entrada.

De hecho, el asistente aseguró que Fernando Gago casi que quería estar dirigiendo esta tarde a la U. “Él (está) loco por salir y estar con nosotros, con su jugadores. Nosotros lo queremos de vuelta lo antes posible, pero lo más importante ahora es la salud, que se recupere bien, que esté lo más sano posible”.

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Además, Fabricio Coloccini remarcó que no es un desafío tener que asumir la banca de la U en este momento. “No lo es, somos parte del equipo de Fer, estamos para esto: ayudar, colaborar con los jugadores para que después de la ausencia de Fe se sientan respaldados por el cuerpo técnico y el staff“.

Finalmente y en esa misma línea, avisó al plantel que están para colaborar con ellos. “Somos todos los que están detrás, los trabajadores del CDA y hacen lo posible que vengan a mostrar un buen espectáculo dentro del campo”.

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Fernando Gago se recupera en la clínica mientras ve a la U disputar la Copa Chile. El técnico aún no recibe el alta médica pero avanza poco a poco para volver a la normalidad.

Así está la U en la tabla de posiciones de la Copa Chile 2026

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En resumen, Gago y la U