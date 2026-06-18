El ex arquero aseguró que el técnico, con el que compartió en la U, es el indicado para asumir en la Roja. Enfatizó en que hay un punto que juega muy a su favor.

Chile busca técnico y Sebastián Beccacece se metió en la pelea cuando nadie lo esperaba. A pesar de los problemas que hubo cuando era parte de la Roja de Jorge Sampaoli, el entrenador apareció sonando con mucha fuerza para tomar el fierro caliente. Algo con lo que Johnny Herrera está más que de acuerdo.

El técnico, que hoy está enfocado en Ecuador y el Mundial 2026, tendría un acuerdo para llegar a nuestro país en los próximos meses. Y si bien algunos lo han desmentido, lo cierto es que en la ANFP juegan al misterio.

Pero más allá de si ocurrirá o no, para el ídolo de la U de Chile es el hombre indicado. Esto, ya que además de conocer de cerca su mano tanto en la Roja como en el Bulla, tiene algo que le juega a su favor: su conocimiento del fútbol chileno.

Johnny Herrera no lo duda: Sebastián Beccacece debe llegar a la banca de Chile

A Johnny Herrera le llegan a brillar los ojos cuando se imagina a Sebastián Beccacece dirigiendo a Chile. El ex arquero, que fuera pupilo del entrenador en sus años en la U y la Roja de Jorge Sampaoli, aseguró que le pasaría de inmediato las llaves de Juan Pinto Durán para que haga lo que quiera.

Para Johnny Herrera, Sebastián Beccacece cumple con todo para ser el técnico de Chile. Foto: Photosport.

En el programa Los del VAR el arquero fue categórico ante el rumor que circula. “Acepto pero sí o sí, un tipo que clasificó segundo en las eliminatorias restándole puntos. Que estoy seguro que va a hacer un buen Mundial también, en Chile le iría muy bien“, lanzó.

Las razones de Johnny Herrera para querer a Sebastián Beccacece en la Roja son simples. “Tiene que estar una persona que conozca la idiosincrasia del fútbol chileno. Y él la conoce muy bien. Aquí todos querían que llegara Gareca. Yo me aburrí de pelear para que llegara Quinteros y era simple: porque conoce el medio“.

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“¿Por qué nos vamos a quedar con hue… que no nos conocen a nosotros? Quédate con el que está en la casa, que conoce cómo juegas. La gente que conoce la materia prima que tenemos, aunque sea poca”, añadióo.

Finalmente, el ex arquero le pegó un palo a la ANFP por la demora en elegir un nuevo entrenador. “A uno le cuesta entender cómo cuesta tanto tomar las decisiones a la gente a cargo de administrar a la selección”.

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Johnny Herrera ve en Sebastián Beccacece al hombre ideal para asumir la banca de Chile. En la Roja están esperando técnico y el ex ayudante de Jorge Sampaoli es un nombre que, más allá de sus polémicas, se ha ganado su derecho a estar entre las opciones.

Los próximos partidos de Chile

Chile espera para conocer a su próximo técnico mientras se prepara para lo que se le viene tras el Mundial. En la fecha FIFA de septiembre la Roja enfrentará a Canadá el día 26 y a Estados Unidos el 29, con programación por definir.

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En resumen, Beccacece, Chile y Herrera