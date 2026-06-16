El ídolo de la U integró el plantel de aquella Copa del Mundo en Brasil 2014. A 12 años del torneo repasa sus vicencias junto a RedGol.

Johnny Herrera se puso en modo Mundial 2026 y recordó la última participación de la selección chilena en una Copa del Mundo. Ahí invocó la dolorosa eliminación ante Brasil en 2014, vía lanzamientos penales.

“Vivir un Mundial es una cosa única y más como fue ese Mundial. Chile fue protagonista, era un preámbulo de hacer historia y ganar las dos Copa América, un equipo muy ofensivo y valiente”, partió diciendo a RedGol.

Emocionado, el ídolo de U de Chile repasó el momento del palo de Mauricio Pinilla y el adiós de la Roja. Pese a eso, dijo que guarda el mejor recuerdo de esa época dorada en nuestro fútbol.

Johnny Herrera no olvida a Brasil

Siempre sincero en sus dichos, Johnny Herrera repasó el partido de octavos de final contra Brasil. La selección chilena de Jorge Sampaoli estuvo a nada de eliminar a los anfitriones del Mundial 2014.

El doloroso partido de la eliminación ante Brasil.

“Estar ahí y tener al campeón de mundo casi de rodillas con el palo de Mauricio (Pinilla)… Y que termine en penales frente a un pentacampeón son sensaciones únicas, experiencia única”, repasó.

Pero el histórico triunfo ante España también salió al baile. El Samurái recordó esa jornada en el Maracaná diciendo que “cantar el himno nacional con todo el estadio a capela son cosas que no se olvidan”.

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“Eliminar a España campeon del mundo, pararte al lado de Casillas, de Neuer, arqueros que eran tus pares y veías en televisión, son experiencias únicas. Por eso te da lata que Chile no esté siendo protagonista, siendo que habíantanto cupos”, cerró.

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