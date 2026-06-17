Colombia busca arrancar con el pie derecho ante una Uzbekistán que disputará por primera vez una Copa del Mundo.

Continúa el Mundial 2026 y este miércoles será el turno de Uzbekistán y Colombia, que harán su estreno en el Grupo K con un partido clave para las aspiraciones en fase de grupos.

La selección uzbeka vivirá un momento histórico al disputar por primera vez una Copa del Mundo, mientras que los Cafeteros llegan tras una destacada campaña en Eliminatorias y con Luis Díaz como una de sus principales figuras.

En Jugabet un triunfo de Uzbekistán paga 9.69 gracias a la mega cuota, ya que es inmenso favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 96.900. El empate paga 4.93 y la victoria de Cabo Verde 1.41.

Colombia apuesta por Díaz en el debut contra Uzbekistán en fase de grupos – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Uzbekistán vs. Colombia?

Uzbekistán vs. Colombia se enfrentan este miércoles 17 de junio, desde las 22:00 hrs de Chile , en el Estadio Ciudad de México, por el grupo K de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante CHV. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium , Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Grupo K del Mundial 2026

Recordemos que Avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Portugal

RD Congo

Uzbekistán

Colombia

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En resumen…