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Fútbol Internacional

Sin Cristiano Ronaldo: Mbappé sacude el Mundial y elige a los seis mejores futbolistas de la historia

El astro de Francia y campeón del mundo en 2018 no dudó en el número uno. Se ubicó a él mismo también en el ranking.

Por Nelson Martinez

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El astro francés se incluyó en la lista.
© Getty.El astro francés se incluyó en la lista.

Kylian Mbappé asoma como una de las grandes figuras a seguir en este Mundial 2026. Previo al debut de Francia ante Senegal, el astro galo habló desde su sitial sobre el mejor de los mejores.

En dinámica con Fiago Ball, el hombre del Real Madrid tuvo que ordenar del uno al seis a los mejores futbolistas de la historia. Eso bajo una lista de nombres que le iban entregano.

A Michel Platini lo ubicó como uno de los mejores franceses de la historia, lo mismo que a Zinedine Zidane. También tuvo palabras para Diego Maradona y Lionel Messi a la hora de escoger, aunque el número uno no le generó dudas.

Las elecciones de Mbappé

Sin dudarlo, Kylian Mbappé ubicó a Pelé como el mejor de la historia del fútbol y los mundiales. “Uno”, dijo, recordando las tres Copa del Mundo logradas por el brasileño en 1958, 1962 y 1970.

El número dos fue Lionel Messi, donde el francés argumentó diciendo que “no puedes poner a Messi sexto”. Tras el ubicó a Diego Maradona, resaltando su admiración por el argentino.

En el cuarto, quinto y sexto lugar se cargó a su país por descarte, ya que solo quedaban él mismo, Zinedine Zidane y Platini, aunque repasó a este último. “En Mundiales, hice más que Platini”, recalcó.

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Kylian Mbappé ha jugado dos mundiales, cornándose campeón en Rusia 2018. En Qatar 2022 llegó a la final, la cual perdió ante Argentina, anotando un total de 12 goles entre ambos torneos.

El video:

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