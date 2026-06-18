El entrenador italiano del Scratch piensa poner cuatro delantero para obtener su primera victoria en la Copa del Mundo.

Un mal sabor de boca le quedó a la selección de Brasil tras su estreno en el Mundial 2026, puesto que logró un trabajado empate 1-1 ante Marruecos en Nueva York.

El Scratch ya se enfrentó al rival más duro del Grupo C y este viernes vuelve a salir a la cancha, cuando se mida ante Haití en Filadelfia, elenco centroamericano que perdió ante Escocia en su estreno.

El entrenador de los brasileños, Carlo Ancelotti, juega al misterio en la antesala al compromiso con los caribeños y no dejó ver a la prensa los movimientos que tiene pensando, ocultando el once estelar hasta última hora.

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Ancelotti piensa en una formación con cuatro delanteros en Brasil

Si bien Carletto no ha querido entregar señales de la formación para el juego de este viernes, en la prensa brasileña circula la información de que el italiano pondrá una alineación ultra ofensiva.

El ex DT de Real Madrid planea dejar en el hotel sus dogmas más cercanos al fútbol defensivo, y planea poner cuatro atacantes ante los haitianos, pensando en que se medirá ante un rival de menos ribetes comparado con Marruecos.

La gran duda está en el centro del ataque de la Canarinha, donde el criticado Igor Thiago puede perder el puesto con Matheus Cunha, quien ingresó en el tramo final del encuentro ante los africanos.

Carlo Ancelotti planea cambiar la formación por completo de Brasil. (Photo by Darrian Traynor/Getty Images)

De esta forma, el potencial once de Brasil es con Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha (Igor Thiago), Vini Jr. y Raphinha.

Los brasileños buscan sus primeros tres puntos y así dar un paso a la ronda de eliminación directa del Mundial 2026.

En síntesis

Brasil empató 1-1 ante Marruecos en Nueva York en su debut del Mundial 2026.

empató 1-1 ante Marruecos en Nueva York en su debut del Mundial 2026. El entrenador Carlo Ancelotti prepara una alineación ultra ofensiva con cuatro atacantes ante Haití.

prepara una alineación ultra ofensiva con cuatro atacantes ante Haití. La selección brasileña jugará este viernes ante Haití en la ciudad de Filadelfia.

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¿Cuándo, a qué hora y quién transmite el partido de Brasil vs Haití en el Mundial 2026?

El partido de Brasil ante Haití en el Mundial 2026 se jugará este viernes 19 de junio, a partir de las 20:30 horas de Chile. El encuentro será transmitido de forma exclusiva por DSports.