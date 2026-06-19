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Mundial 2026

Estados Unidos vs. Australia: Minuto a minuto y dónde ver el partido por Mundial 2026

Los dos equipos abrieron su participación en la cita planetaria con triunfos. Quien gane se asegura entrar a 16° de final. Garantía de partidazo en Seattle.

Por Alfonso Zúñiga

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Estados Unidos y Australia abren la fecha 2 del Grupo D en el Mundial 2026.
© Getty ImagesEstados Unidos y Australia abren la fecha 2 del Grupo D en el Mundial 2026.

En la continuidad de la segunda semana de actividad en el Mundial 2026, el Grupo D tendrá un partidazo a raíz de cómo fueron sus respectivos estrenos en el torneo, como son las selecciones de Estados Unidos y Australia.

Ambos equipos debutaron con victorias en la Copa del Mundo. Mientras los socceroos sorprendieron con un triunfo ante la favorita Turquía; el país organizador del certamen apareció con goleada por 4-1 a Paraguayen Los Ángeles.

Quien gane del duelo entre Estados Unidos y Australia prácticamente asegura su clasificación a 16° de final en el Mundial 2026, a raíz del criterio olímpico que rige en el torneo. Un empate abre las chances para que guaraníes y otomanos puedan acercarse.

Estados Unidos vs. Australia: Horario y qué canal transmite EN VIVO y ONLINE el Mundial 2026

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Sigue el minuto a minuto entre Estados Unidos y Australia:

41' LOS PROTAGONISTAS DEL CHOQUE

Alex Freeman en Estados Unidos y Paul Okon-Engtler en Australia. 1-0

39' FUERTE CABEZAZO ENTRE RIVALES

Se detiene el partido y entra en vigencia el protocolo de conmoción de la FIFA. 1-0

33' SEGUNDA TARJETA AMARILLA EN AUSTRALIA

Para el italiano nacionalizado Alessandro Circati. 1-0

25' PAUSA DE HIDRATACIÓN Y PUBLICIDAD

Estados Unidos tiene la ventaja, pero Australia no se rinde. 1-0

22' SE ACERCA EL SEGUNDO DE ESTADOS UNIDOS

Intensidad pura y dura aplica el equipo de Pochettino para cerrar pronto el partido. 1-0

ASÍ FUE EL PRIMER GOL DE ESTADOS UNIDOS

El autogol de Cameron Burgess para abrir el marcador en Seattle.

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17' CAE LA PRIMERA TARJETA AMARILLA DEL PARTIDO

Es para Bos... JORDAN BOS en Australia. 1-0

13' AUSTRALIA NO CEDE

Mathew Leckie sorprende con remate desde afuera del área. Desviado por poco. 1-0

¡GOOOOOOOL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA!

AUTOGOL DE CAMERON BURGESS en el minuto 12 para romper el cero en Seattle...

ESTADOS UNIDOS 1-0 AUSTRALIA

2' EL PRIMER AVISO DE AUSTRALIA

Remate bajo de Mohamed Touré, a las manos de Matt Fresse. 0-0

¡¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!!

Por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026 ya se enfrentan en el Lumen Field de Seattle...

ESTADOS UNIDOS vs. AUSTRALIA

Sigue el minuto a minuto junto a nosotros.-

¡¡¡EQUIPOS A LA CANCHA!!!

ESTADOS UNIDOS y AUSTRALIA ya pisan el gramado del Lumen Field en Seattle para dar inicio a la segunda fecha del Grupo D en el Mundial 2026...

¡Se viene el fútbol!

ASÍ FUE EL ESTRENO DE AUSTRALIA EN EL MUNDIAL 2026

En Vancouver, los Socceroos dieron una de las sorpresas del torneo al vencer a la favorita Turquía por 2-0.

ASÍ FUE EL ESTRENO DE ESTADOS UNIDOS EN EL MUNDIAL 2026

Una aplastante goleada del equipo de Las Barras y las Estrellas ante Paraguay en Los Ángeles...

ASÍ ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO D

A la espera del duelo entre Estados Unidos y Canadá, además del duelo de esta noche entre Paraguay y Turquía, así está la clasificación de esta zona en el Mundial 2026...

LA BANCA DE AUSTRALIA

Como alternativas, Tony Popovic cuenta con los metas Matthew Ryan y Paul Izzo; los defensores Milos Degenek, Jason Geria, Kai Trewin, Aziz Behich y Lucas Herrington; los volantes Connor Metcalfe, Cameron Devlin y Jackson Irvine; más los atacantes Adjin Hrustic, Awer Mabil, Nestory Irankunda, Cristian Volpato y Tete Yengi.

LA BANCA DE ESTADOS UNIDOS

Mauricio Pochettino tiene como hombres de recambio a los porteros Matt Turner y Chris Brady; los defensores Auston Trusty, Miles Robinson, Max Arfsten, Mark Mckenzie y Joe Scally; los volantes Giovanni Reyna, Sebastian Berhalter y Cristian Roldán; más los atacantes Brenden Aaronson, Haji Wright, Timothy Weah y Alejandro Zendejas.

Queda afuera de la citación por lesión su máxima figura, Christian Pulisic.

LOS ÁRBITROS DEL PARTIDO

El duelo entre Estados Unidos y Australia en Seattle por el Grupo D del Mundial 2026 será dirigido por el alemán FELIX ZWAYER, secundado por sus compatriotas Robert Kempter y Christian Dietz. Como cuarto y quinto juez estarán las mexicanas Katia García y Sandra Ramírez.

En el VAR estarán Bastian Dankter y el marroquí Hamza El Fariq.

FORMACIÓN TITULAR DE ESTADOS UNIDOS

El argentino Mauricio Pochettino confirma su 11 estelar para buscar el pase a los 16° de final del Mundial 2026...

Matt Freese en el arco; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream y Antonee Robinson en defensa; Malik Tillman y Tyler Adams en contención; Sergiño Dest, Ricardo Pepi y Weston McKennie más adelantados; Folarin Balogun en delantera.

FORMACIÓN TITULAR DE AUSTRALIA

Tony Popovic confirmó su 11 estelar para enfrentar a Estados Unidos en Seattle...

Patrick Beach en el arco; Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess y Jordan Bos en defensa; Mathew Leckie, Aiden O'Neil, Paul Okon-Engstler y Nishay Velupillay en mediocampo; Mohamed Touré en delantera.

MODO MUNDIAL REACTIVADO

Abrimos la jornada de este viernes con un auténtico partidazo por la segunda fecha del Grupo D en el Mundial 2026, con dos equipos que ganaron en su debut...

ESTADOS UNIDOS vs. AUSTRALIA en el Lumen Field de Seattle.

¡Acompáñenos en esta fiesta planetaria!

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