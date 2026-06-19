Los dos equipos abrieron su participación en la cita planetaria con triunfos. Quien gane se asegura entrar a 16° de final. Garantía de partidazo en Seattle.

En la continuidad de la segunda semana de actividad en el Mundial 2026, el Grupo D tendrá un partidazo a raíz de cómo fueron sus respectivos estrenos en el torneo, como son las selecciones de Estados Unidos y Australia.

Ambos equipos debutaron con victorias en la Copa del Mundo. Mientras los socceroos sorprendieron con un triunfo ante la favorita Turquía; el país organizador del certamen apareció con goleada por 4-1 a Paraguayen Los Ángeles.

Quien gane del duelo entre Estados Unidos y Australia prácticamente asegura su clasificación a 16° de final en el Mundial 2026, a raíz del criterio olímpico que rige en el torneo. Un empate abre las chances para que guaraníes y otomanos puedan acercarse.

ver también Estados Unidos vs. Australia: Horario y qué canal transmite EN VIVO y ONLINE el Mundial 2026

Sigue el minuto a minuto entre Estados Unidos y Australia: