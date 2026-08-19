El hincha de la Católica quedó furia luego de la abultada derrota sufrida ante Estudiantes de La Plata en Copa Libertadores.

Furia estaban los hinchas de Universidad Católica luego de la derrota por 3-0 ante Estudiantes de La Plata, por los octavos de final de Copa Libertadores.

Era el partido internacional más importante en 15 años, al tener la chance de meterse entre los 8 mejores de América. Sin embargo, los dirigentes cruzados no trajeron refuerzos y el resultado fue desastros.

La voz del hincha, el que vibra con su equipo, se hizo sentir a la salida del estadio recién remodelado en San Carlos de Apoquindo. Ahí, la gran mayoría apuntó al presidente Matías Claro, quien asumió en abril el cargo.

“Claro no sabes nada” y “aguante jugadores y cuerpo técnico, pero los dirigentes… el estadio nos está cagando”, fueron las primeras reacciones que recogió RedGol.

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“Se sabía que necesitábamos más plantel”

La exaltación estaba a la vista. “Claro no fue capaz de gestionar refuerzos para el segundo semestre. Era un desafío terrible de peludo, todos sabíamos que necesitábamos más plantel y traen a un w… a última hora”, señalan por la llegada de Agustín García Basso, quien no pudo jugar esta llave.

“Valen callampa” y “cero ambición, así no se puede lograr ningún objetivo. Este es un equipo grande con dirigentes cagones“, seguía siendo la tónica del reclamo.

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De hecho pidieron que “den explicaciones de los paquetes que han traído, qué hace Cerezo. Son unos mediocres los dirigentes actuales, no se metieron la mano al bolsillo y esta es la vergüenza que tenemos que estar pasando”.

Finalmente un pequeño pide que piensen en el próximo año en un refuerzo para reemplazar a Vicente Bernedo. “Cómo no van a traer un arquero de calidad”, cerró.

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La respuesta de Matías Claro

En el Claro Arena, el presidente de Cruzados habló tras la abultada derrota. “Ojalá hubiésemos podido traer el refuerzo que buscamos, pero tuvimos algunas lesiones que nos complicaron en esa búsqueda y tuvimos que cambiar decisiones”, detalló.

“La autocrítica siempre va a estar, los análisis van a estar. Ahora lo primero es empatizar con el hincha que está sufriendo en este minuto”, aclaró.