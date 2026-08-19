El representante del técnico argentino asegura que hay propuestas, pero que la respuesta es primero ganar el torneo y después veremos.

Colo Colo está mentalizado en el Superclásico, donde el domingo debe visitar a Universidad de Chile por la fecha 20 de la Liga de Primera 2026, en el Estadio Nacional.

Pero hay un tema que mueve el piso en la paz interior del puntero del torneo, porque nuevamente aparecen los rumores de ofertas desde el extranjero para el técnico Fernando Ortiz.

Algo que, en esta oportunidad, fue confirmado por el representante del argentino, Gastón González, quien deja en claro que ha recibido llamados para saber del presente del entrenador.

Fernando Ortiz llama la atención con su campaña en Colo Colo. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Fernando Ortiz responde: sólo piensa en el título con Colo Colo

Fue en el diario La Tercera donde sacó la voz el representante del técnico Fernando Ortiz, Gastón González, quien deja en claro que las ofertas están sobre la mesa.

“Es verdad que lo han llamado de clubes mexicanos y de otros lugares del mundo. También a mitad de año”, explicó en la entrevista, alarmando de inmediato a los hinchas.

Pese a esto, también hace un llamado a la calma: “Está enfocado en salir campeón en Colo Colo. Es verdad que está en el radar de otros clubes, pero me ha pedido que lo dejemos enfocarse en sacar campeón en Colo Colo. Me ha dicho que a fin de año verá qué hacer”.

Por lo mismo, asegura que, por el momento, sólo está enfocado en el torneo: “Cuando la dirigencia lo estime, analizaremos una eventual proceso de renovación”.