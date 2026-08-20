Pronósticos Audax Italiano vs Unión La Calera: Itálicos y Cementeros prometen goles en La Florida

RedGol te presenta las mejores apuestas y pronósticos de Audax Italiano vs Unión La Calera, en la fecha 20 del Campeonato Nacional 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Audax Italiano vs Unión La Calera Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Ambos equipos anotarán: Si Audax Italiano y Unión La Calera cumplieron el “ambos anotan” en cuatro de sus últimos cinco partidos. Además, los cuatro recientes duelos en La Florida también registraron goles de ambos. bet365 1.90 Pronóstico Total de goles de Audax Italiano en la primera mitad: Más de 0.5 Audax Italiano marcó en sus últimos cinco partidos de liga y llega con tres primeros tiempos consecutivos anotando. Además, Unión La Calera recibió goles en sus cinco encuentros recientes. bet365 1.83 Pronóstico Gol antes del minuto 31:00 Los últimos cuatro partidos de Audax Italiano tuvieron al menos un gol antes del minuto 31, mientras que seis de los ocho encuentros recientes de Unión La Calera también superaron ese umbral. bet365 1.83 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este viernes 21 de agosto, a las 20:30 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida, Audax Italiano y Unión La Calera protagonizarán el primer partido de la fecha 20 del Campeonato Nacional 2026.

Los Itálicos están decimoterceros con 21 puntos, a tan solo cuatro unidades de la zona de descenso, y vienen de igualar 1-1 con Everton. Los Cementeros, en cambio, encadenan tres derrotas consecutivas y seis encuentros sin ganar. Están en el fondo de la tabla de posiciones con 13 unidades y necesitan volver al triunfo para mantener sus aspiraciones de permanencia.

En la previa del partido, nuestro analista te acerca los mejores pronósticos de Audax Italiano vs Unión La Calera, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

La previa entre Itálicos y Cementeros vuelve a apuntar a goles en ambos arcos

En cuatro de los últimos cinco partidos de Audax Italiano en el Campeonato Nacional, se cumplió el mercado de “ambos equipos anotan”. Unión La Calera llega con una tendencia idéntica: en cuatro de sus cinco encuentros más recientes, ambos conjuntos marcaron al menos una vez.

Además, en las últimas cuatro localías de los Itálicos ante los Cementeros, ambos equipos anotaron. Esta temporada ya se enfrentaron en La Florida, por la Copa de la Liga, y el encuentro terminó 1-1.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.90 en bet365

Audax llega con tres primeros tiempos consecutivos marcando

El cuadro itálico llega con una buena racha frente al arco rival: anotó en sus últimos cinco partidos en la liga. Además, lleva tres primeros tiempos consecutivos celebrando al menos una vez.

El Cementero, en cambio, recibió goles en sus cinco presentaciones más recientes. En tres de esos cinco encuentros, encajó al menos un tanto en la primera parte.

Total de goles de Audax Italiano en la primera mitad: Más de 0.5 – 1.83 en bet365

La previa apunta a un gol antes del minuto 31

En los últimos cuatro encuentros de los Itálicos en la liga, se registró al menos un gol antes de que se cumpliera el minuto 31.

En seis de los ocho compromisos anteriores de los Cementeros en el certamen, también hubo un tanto o más en ese lapso.

Gol antes del minuto 31:00 – 1.83 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Audax Italiano vs Unión La Calera Cuotas ofrecidas por bet365 Audax Italiano 1.79 bet365 Empate 3.40 bet365 Unión La Calera 4.10 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

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Historial de Audax Italiano vs Unión La Calera: últimos partidos