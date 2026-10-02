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Selección Chilena

Fantasma Figueroa saca su CV para reemplazar a Córdova: “Si con eso no me consideran, entonces sigan con su interinato”

Marco Antonio Figueroa puso sobre la mesa todos sus logros en Nicaragua para asumir como DT de la selección chilena.

Por Patricio Echagüe

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El Fantasma Figueroa quiere asumir en la Roja.
© Photosport.El Fantasma Figueroa quiere asumir en la Roja.

Todo parece apuntar a que Nicolás Córdova está viviendo sus últimos días como entrenador de la selección chilena. La renuncia de Marcelino Núñez en medio de la gira por Norteamérica dan muestra de un proceso desgastado, tanto a nivel futbolístico como de manejo de grupo.

Y es que su equipo no solo no juega a nada y pierde con cualquier selección, sino que ahora también tiene un camarín que derechamente se le escapó. Por lo mismo, se hace más que necesario un cambio.

En ese sentido uno que alzó la voz para agarrar este fiero caliente fue Marco Antonio Figueroa, quien según su criterio, tiene los logros suficientes para quedarse con el cargo de DT de la Roja.

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Marco Antonio Figueroa quiere una oportunidad en la selección chilena

En charla con Directv Sports, el Fantasma sacó su CV, especialmente de su paso por el combinado de Nicaragua. “Estuve casi cuatro años en una selección. Dos veces los clasifiqué a la Copa de Oro, dos veces en primer lugar con un rendimiento alto”, aseguró.

“Estuvimos a un punto de ir al Mundial, y entonces, si eso no ayuda para que me consideren en cierto momento para una conversación para ir a la Selección, sigan con un interinato de un año y cuatro meses”, agregó.

Marco Antonio Figueroa dirigió por tres años a la selección de Nicaragua entre 2022 y 2025, en donde logró 16 triunfos, siete empates y 17 derrotas. | Foto: Archivo.

Marco Antonio Figueroa dirigió por tres años a la selección de Nicaragua entre 2022 y 2025, en donde logró 16 triunfos, siete empates y 17 derrotas. | Foto: Archivo.

Sobre lo que ha sido el proceso de Nico Córdova, Figueroa afirmó que “hay cosas que hay que tomar. No todo es malo de mucho de lo que hablan, porque yo lo dije en algún momento, que la selección debe tener un mixtura de jugadores de categoría y jóvenes. Tú no puedes tener una selección joven porque le va a pasar lo que le está pasando ahora”.

“Chile no tiene Eliminatorias hasta septiembre, y van a tener que agarrar al 80% de esos muchachos para que lleguen a una Eliminatoria, pero con qué técnico, con qué sistema, con qué metodología de trabajo. Con qué ambición van a llegar los jugadores a una selección cuando tienes un interinato de un año y cuatro meses”, concluyó.

El próximo partido de la selección chilena

La Roja cerrará su gira por Norteamérica enfrentando a México el martes 6 de otubre a partir de las 23:30 (hora de Chile) en el Estadio Los Angeles Memorial Coliseum.

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En síntesis

  • Marco Antonio Figueroa se postulo para asumir la dirección técnica de la selección chilena.
  • Marco Antonio Figueroa destacó su ciclo de casi cuatro años al mando de Nicaragua.
  • Chile y México jugarán en Los Ángeles el próximo martes 6 de octubre.
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