Este sicólogo trabajó durante 9 años en la selección chilena y salió por decisión del DT interino, a quien le hizo un perfil que lo dejó muy mal parado. "Se paraliza en momentos de estrés", dijo entre muchísimas otras cosas. ¡Revívela!

La Roja vive un escándalo bajo la tutela de Nicolás Córdova, pues un jugador abandonó la concentración antes de terminar la aventura por América del Norte, que de momento tiene a la selección chilena con una derrota frente a Canadá y otra ante Estados Unidos.

Mientras el equipo afina detalles para jugar ante México, también tendrá que ver cómo suple la ausencia de Marcelino Núñez, quien aludió “motivos personales” para volver antes de tiempo al Ipswich Town. Pues bien, casi un año atrás, un sicólogo que trabajó mucho tiempo en la interna de Chile salió de su puesto.

Según él, fue por decisión de Córdova. Y en una entrevista que le concedió al diario La Tercera, Felipe Fuenzalida hizo un perfil del DT interino de la Roja. Una visión lapidaria para alguien que pretende mejorar jugadores de alto rendimiento. Vistos los hechos, todo indica que el tiempo le dio la razón.

Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la selección chilena.

“La selección representa mucho para el país. Es un símbolo, genera mucha atracción. Está muy asociada con la alegría de Chile, es transversal y me parece que lo que se está haciendo está lleno de errores, de falta de prolijidad. Existe un momento en que uno tiene que de alguna manera levantar la mano, plantear sus inquietudes. Sobre todo, cuando ha conocido en detalle el trabajo”, aseguró Fuenzalida.

Y profundizó en su crítica. “Hay un tema de funcionamiento ahí que deja muy poco espacio para generar instancias distintas a las que ellos piensan. En el fondo hay una rigidez, una forma muy obtusa de trabajar. Mucho ostracismo también y, sobre todo hermetismo. Y agregaría otro elemento: mucha arrogancia”, lanzó el sicólogo, quien estuvo durante nueve años el Equipo de Todos.

Felipe Fuenzalida en octubre de 2025 le sacó un perfil sicológico a Córdova. (Andres Pina/Photosport).

“Arrogancia en términos de creer que se tiene la fórmula mágica. Que es la única manera para aproximarnos al alto rendimiento. Y el alto rendimiento es la consecuencia de un conjunto de factores que interactúan, se alinean, y trabajan de manera sistémica. Pero cuando uno tiene un sesgo de origen, como ocurre hoy, es muy difícil poder permear desde una mirada crítica y aportativa”, añadió.

ver también Vaccia huele un despido a Nicolás Córdova tras pelea del camarín de la Roja: “Obliga a tomar una decisión”

El día que el exsicólogo de la Roja dejó muy mal parado a Nicolás Córdova

Felipe Fuenzalida terminó su etapa en la Roja por determinación de Nicolás Córdova. “Sin duda es una persona que no escucha, tiene una única visión sobre las cosas. Cree que lo que él plantea es la verdad absoluta. Y además se rodea de gente sin experiencia”, afirmó, siempre en esta entrevista con La Tercera.

“Eso también tiene mucha gravedad. Cuando uno arma un equipo de trabajo debe tener contrapartes que te puedan rebatir, discutir o proponer ideas distintas. Pero si tú revisas la configuración del cuerpo técnico de Córdova, es gente que no tiene experiencia en megaeventos. Que no ha estado en instancias importantes. Eso también habla del estilo y la personalidad del entrenador”, aseguró.

También habló de su salida. “Alcancé a estar seis o siete meses con él, pero rápidamente me di cuenta de que era muy complejo trabajar. Necesita que le confirmen todo el rato lo que quiere escuchar: tiene cero capacidad de diálogo. Y eso habla de sus rasgos de total inseguridad. O sea, tú ves cómo él confronta a la prensa”, afirmó Fuenzalida poco después del Mundial Sub 20.

Nicolás Córdova en una conferencia de prensa. (Diego Martin/Photosport 29/05/2026).

“Me gustaría revisar todas las entrevistas suyas durante el Mundial. En ningún momento dijo, ‘pude haber hecho algo distinto en la cancha’, ‘quizás me equivoqué en los cambios o en el planteamiento’. Todo lo circunscribe a que tuvo muchas ocasiones de gol y no fue capaz de concretarlas. Esa es una mirada reduccionista de un fenómeno. Un líder debe tener una visión más amplia”, manifestó Fuenzalida.

ver también Exigen que Córdova sea removido de la selección chilena tras escándalo: “Llegando a Santiago la ANFP debe nombrar a un nuevo DT”

Hace un año, exsicológo de la Roja destrozó públicamente a Córdova: “Lo paraliza el estrés”

Fuenzalida dijo más sobre lo que percibió de Nicolás Córdova. “El relato por parte del entrenador lo absorben los jugadores de forma literal. Y da la sensación de que todo es perfecto, que todo funciona sin posibilidades de error. Eso es muy complejo. Habla también del estilo liderazgo, porque finalmente está inhabilitando la posibilidad de que estos chicos puedan darse cuenta de lo que ocurre”, apuntó el profesional.

“Un entrenador de élite debe ser capaz de tomar decisiones en contextos estresores. Tener un cuerpo técnico con conocimiento amplio es relevante, pero sobre todo lo es la transferencia que tú haces a la realidad. Puedo saber mucho, pero tengo que saber qué hacer con esa información en contextos específicos. Entonces, él en momentos estresores, como en la toma de decisiones durante los partidos, se paraliza. Y su calidad de esa toma de decisiones es deficitaria. Como está excesivamente tenso, no es capaz de reflexionar”, dijo también.

Agregó que “en uno de los goles de México usó la tarjeta verde. Pero por reglamento todos los goles son revisados. Entonces no es necesario quemar una tarjeta en eso. Seguramente él sabía el reglamento, pero esa situación estresora lo desborda y comete esos errores básicos, que hasta pueden impactar en el resultado final del partido. Esto habla de su rigidez cognitiva, que es la imposibilidad de tomar decisiones pensantes, analíticas, en contexto estresorio”.

“Evidentemente que todos los números también están en contra de él. Si tú revisas su trayectoria en la Selección. Él parte siendo ayudante de (Hugo) Tocalli en una Sub 20, que es una de las peores de la historia. Después toma la Sub 15 y tiene el peor rendimiento de la historia, con todos los partidos perdidos. Después toma la Sub 23, queda eliminado en primera fase. Tiene tres partidos con la adulta, saca un punto de nueve, peor rendimiento que Berizzo y Gareca, con un 11 por ciento”, lanzó.