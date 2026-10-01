Titular de la Roja que brilló por años de la mano del Loco y Sampaoli le cantó sus verdades al actual DT del equipo. Lapidarios dichos hasta con datos.

Nicolás Córdova se llena de críticas por su gestión al mando de la selección chilena. Tras dos derrotas en la gira norteamericana y la polémica con Marcelino Núñez, históricos de la Roja le pasan la cuenta por sus últimos dichos.

“Es indispensable una cosa: que en el futuro vuelva a exportar jugadores. Indispensable. No alcanza con jugar con la liga chilena”, dijo recientemente el DT de la selección.

Jean Beausejour salió al paso y dio su lapidaria opinión sobre la frase y el proceso de Nico Córdova. El titular en la Generación Dorada compartó la frase con lo ocurrido en el periodo de Marcelo Bielsa al mando del equipo.

El ejemplo que sepulta a Córdova en la Roja

Bajo su espacio en el programa ESPN F360 Chile, Jean Beausejour criticó la frase de Nicolás Córdova en relación a los malos resultados de la selección y la falta de jugadores en el extranjero. Palmatoria fue claro en su ejemplo para echar abajo la tenis del DT.

Foto: ESPN Chile / Photosport.



“Resulta que en ese inicio de Clasificatorias (2010 con Bielsa), Alexis jugaba en Udinese, Claudio (Bravo) en la segunda división de España, Arturo (Vidal) en el Leverkusen e incluso no era titular indiscutido en la selección”, partió diciendo.

Fue ahí que Beausejour prendió el ventilador y aseguró que ese equipo de Bielsa triunfó “prácticamente con el 70% de jugadores de la liga local y pudo competir tranquilamente en Eliminatoria”.

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“El entrenador (Bielsa) acortó esa distancia con el colectivo, coordinación, un sinfín de cosas, aprovechándonos de la buena generación del Mundial de Canadá. Pero sí se puede competir con jugadores de liga local”, cerró.