Por medio de sus redes sociales la marca germana compartió la nueva colección de ropa del Cacique.

Los últimos meses del 2026 en Colo Colo vendrán acompañados de un importante cambio en su indumentaria. A la tercera camiseta lanzada en agosto ahora se suma un nuevo conjunto para las concentraciones del Cacique.

Por medio de sus redes sociales de Adidas, la marca que viste al Cacique desde el 2021, se dio a conocer el nuevo EQT PACK, colección de ropa que viaja al pasado para dar vida a diseños algo más retro.

Sin ir más lejos, la propia empresa germana detalló en sus redes que “es la herencia que vuelve a lo puro, hecha para hinchas del cacique. ​Porque lo esencial también es albo”.

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La ropa que tiene Colo Colo para este 2026

El conjunto EQT consta de una polera blanca, una polera negra, una chaqueta deportiva, un polerón y un pantalón, los que ya pueden ser adquiridos en el sitio web oficial de Adidas.

“Abraza la cultura del fútbol con la chaqueta deportiva EQT de Colo-Colo, una pieza audaz de la emblemática línea EQT. Diseñada para los hinchas que quieren llevar el espíritu del juego a su vida diaria, esta chaqueta combina el patrimonio clásico de adidas con el estilo urbano contemporáneo”, se detalla en la web de la marca.

Mientras la polera blanca tiene un precio de 69.990 pesos chilenos, la de color negro cuesta 44.990. En tanto la chaqueta deportiva está a 79.990, mientras que el polerón vale 69.990, mismo precio que el pantalón deportivo.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos enfrentarán a Deportes Puerto Montt por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile el próximo martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Cabe recordar que el Cacique ganó por 1-0 en la ida jugada en el sur.

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En síntesis