Opiniones sobre Tikitaka en Chile

Las TikiTaka opiniones se basan en la experiencia a la hora de utilizar esta plataforma, que cuenta con un bono de bienvenida exclusivo, promociones adicionales y un amplio mercado de apuestas deportivas y juegos de casino. Aprender por qué deberías tener una cuenta en TikiTaka.

Criterio de evaluación Nivel de confianza Bono de bienvenida 4.5/5 Otras promociones 5/5 Selección de deportes 4.5/5 Streaming 3/5 Funcionalidad de la App 3/5 Métodos de pago 4.5/5 Atención al cliente 5/5 Promedio de opiniones 4.2/5 Visitá Tikitaka Visita Tikitaka

Bonos de bienvenida – Muy buenos

El de deportes, es un bono de bienvenida excelente. Esta es una promoción exclusiva al usar el código promocional TikiTaka REDVIP, pues entrega el 100% del primer depósito hasta $750,000 CLP + $5,000 en apuesta gratis.

Por el lado de los juegos de casino y casino en vivo, el bono de bienvenida de TikiTaka entrega el 100% de la recarga hasta $500,000 CLP + 200 giros gratis.

Registro en TikiTaka Chile

Esta es una muy buena opción en cuanto al bono de bienvenida para deportes se refiere, pues tiene un alto valor y es competitiva contra la oferta de operadores como Betano y Tonybet, que entregan el 100% pero hasta $200,000 CLP.

Le baja la nota a esta promoción de bienvenida los altos rollover o requisitos de apuesta que hay que cubrir antes de retirar las potenciales ganancias realizadas con el bono para casino: deberás cumplir con un requisito de apuesta de x35 el depósito + el bono, y posteriormente de x40 de las ganancias generadas.

Recibir el bono es bastante fácil. Se puede acceder a él mediante el registro en TikiTaka y al realizar un primer depósito válido. El bono se reclama con una primera recarga de apenas $5,000 CLP, valor que funciona para deportes o casino.

Términos y Condiciones del bono

El bono de bienvenida para deportes en TikiTaka, además de generoso, es sencillo de reclamar y liberar.

Puedes encontrar en más detalle todos los Términos y Condiciones en nuestro artículo dedicado al TikiTaka bono de bienvenida. Te contamos los principales requisitos para recibir esta promoción:

Registrarse en TikitaTaka usando el código promocional REDVIP Realizar un primer depósito válido de al menos $5,000 CLP Cumplir con el rollover de x1 para el primer depósito con una apuesta de cuota mínima de 1.50 Apostar el valor del depósito + el bono por x6 (requisito de apuesta) Vigencia de 30 días desde el primer depósito

Otras promociones – Muy buenas

Encontramos más de 15 promociones adicionales en esta casa de apuestas. Algo muy bueno para la calificación del operador en estás TikiTaka opiniones.

Bono Cashback del 10% en deportes

Tomada de TikiTaka Chile

Para participar en esta promoción, el usuario debe inscribirse y apostar en sus deportes favoritos.

El porcentaje de retorno del 10% de las pérdidas se calcula con las apuestas realizadas entre el lunes a las 00:00 horas y el domingo siguiente hasta las 23:59 horas.

El cashback tiene un rollover de x4 y podrás recibir desde $20.000 hasta $500.000 CLP.

Bono de recarga semanal de hasta $500.000

Este es un bono por depósito de mínimo $20,000 CLP, con requisito de apuestas de 1x y con cuotas mínimas de 1.50. Al cumplir con el rollover, recibirás el 70% del monto depositado, hasta $500.000.

Bono de recarga semanal en casino: giros gratis

Recibe hasta 60 giros gratis con una recarga entre lunes y jueves de cada semana desde $5.000.

Los giros gratis se utilizan en un tragamonedas seleccionado y tienen una vigencia de siete días. Apuesta x40 las ganancias.

Selección de deportes: Muy buena

Si bien la selección de deportes es reducida, nuestra calificación en las tikiTaka opiniones es que este apartado es muy bueno, con mercados de 18 deportes tradicionales como fútbol, tenis o baloncesto.

Su selección aumenta con los deportes de nicho, como dardos, críquet o fútbol corto, los cuales aumentan hasta a 24 las opciones de apuestas deportivas.

Se pueden realizar apuestas en eventos pre partido y en vivo, con mercados a largo plazo en los principales eventos del deporte mundial como la Champions League, la NBA, la Copa Libertadores, el fútbol chileno y mucho más. Las opciones disponibles son:

Fútbol

Tenis

Baloncesto

Dardos

MMA

Deportes Motor (Fórmula 1)

Béisbol

Golf

Balónmano

Rugby

Tomada de TikiTaka Chile

Sección en vivo y streaming: Regular

El streaming de eventos en vivo está bastante limitado a las transmisiones de partidas de deportes virtuales, eSports o de encuentros de torneos de menor nivel.

Ante la falta de streaming, la casa de apuestas ofrece apuestas en vivo con la actualización de los mercados y cuotas al instante.

En cada partido en vivo podrás encontrar información como estadísticas, marcadores en vivo y el mapa que muestra las acciones del encuentro segundo a segundo.

Imagen de un partido de fútbol en TikiTaka Chile

Funcionalidad de la app: Buena

Si bien esta casa de apuestas no cuenta con una aplicación para dispositivos iOS o Android, encontramos como buena en las TikiTaka opiniones la opción que se le ofrece a los usuarios.

Sin importar cuál sea tu dispositivo, podrás ingresar a la plataforma de este operador desde el navegador web y disfrutar de todas las funciones que se le ofrecen a los usuarios nuevos y registrados.

Instala el acceso directo de la web de la casa de apuestas en la pantalla inicial de tu dispositivo, ingresa rápidamente con tu usuario y contraseña y accede a todas las características para deportes y casino. Y una buena alternativa a la falta de una TikiTaka app.

Métodos de Pago: Muy buenos

Según nuestro TikiTaka análisis, los métodos de pago en esta plataforma son muy buenos, pues combina la opción de pagar en pesos chilenos con las criptomonedas.

En ese orden de ideas hay siete opciones de pago con pesos chilenos, y diez diferentes criptomonedas con las que puedes depositar en tu cuenta de usuario.

Método de pago Depósito mínimo Comisión WebPay $3,000 CLP 0% Mach $10,000 CLP 0% ETpay $10,000 CLP 0% Tarjetas bancarias $11,000 CLP 0% SKRL $6,000 CLP 0% NTLR $6,000 CLP 0% Mifinity $11,000 CLP 0% Litecoin $10,000 CLP 0% Bitcoin $25,500 CLP 0% Ethereum $10,000 CLP 0% TRON $10,000 CLP 0% USDT $10,000 CLP 0% Cardano $10,000 CLP 0% Solana $10,000 CLP 0% BNB $10,000 CLP 0% Dogecoin $10,000 CLP 0% USD Coin $10,000 CLP 0%

Métodos de pago en pesos chilenos en TikiTaka

En cuanto al retiro, para recibir tus ganancias en pesos chilenos, la casa de apuestas dispone de tres opciones, mientras que para hacer la solicitud con criptomonedas, tienes las mismas diez posibilidades que con el depósito:

Transferencia bancaria ($10,000 – $960,000) Skrill ($5,500 – 1,000,000 CLP) MiFinity ($11,000 – $2,600,000 CLP) Ethereum (Desde $21,000) TRON (Desde $21,000) Litecoin (Desde $21,000) USDT Tether (Desde $21,000) Bitcoin (Desde $60,000) Cardano (Desde $21,000) Solana (Desde $21,000) BNB (Desde $21,000) Dogecoin (Desde $21,000) USD Coin (Desde $21,000)

Servicio de Atención al cliente: Muy bueno

Encontrar solución a cualquier inconveniente usando el servicio al cliente es una buena opción para los usuarios, pues podrán realizar todas sus consultas usando el chat en vivo.

Este servicio está disponible en español las 24 horas del día y los siete días de la semana. Podrás hacer tus consultas y recibir respuesta en pocos minutos.

Si tienes consultas generales puedes ingresar al centro de ayuda, donde encontrarás toda la información sobre bonos y promociones, casino, depósitos, apuestas deportivas, verificación de la cuenta y mucho más.

También es posible comunicarte vía correo electrónico si así lo necesitas, a support@tikitaka.com. Usuarios resaltan la labor de la atención al cliente de esta plataforma, una buena señal para este TikiTaka análisis.

¿Qué tan bueno es Tikitaka?

TikiTaka es una plataforma de apuestas deportivas y de casino que cuenta con autorización de la Corporación de Entretenimiento y Juegos de Filipinas (PAGCOR) para operar esta actividad internacionalmente.

Cuenta con protocolos de seguridad y cifrado SSL/TLS, lo cual le entrega a los usuarios un extra de seguridad ante las transacciones que se deben realizar en la plataforma para poder apostar y jugar.

Con un punto a favor para TikiTaka Chile opiniones, podemos decir que esta es una buena casa de apuestas. Con una robusta sección de deportes y un casino con miles de juegos disponibles de los mejores proveedores.

Lo que nos gusta Lo qué no nos gusta Excelente bono de bienvenida para deportes o casino Rollover alto para el bono de casino Buena plataforma para deportes y juegos de casino Sin app para celulares Variados métodos de pago para realizar transacciones en pesos chilenos y cripto Montos mínimos de pago regularmente altos Buen servicio de atención al cliente (24/7)

Preguntas frecuentes

+ ¿Qué tan seguro es Tikitaka? TikiTaka cuenta con licencias internacionales para operar apuestas deportivas y de casino y tiene protocolos de seguridad altos para cuidar la información de los usuarios.

+ ¿Cuánto es lo máximo que se puede ganar en Tikitaka? No existe una cifra exacta de la cantidad de dinero que puedes ganar en TikiTaka. Sin embargo, existe un límite de dinero que puedes retirar de hasta $2,600,000 CLP según el método de pago.