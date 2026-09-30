La trifulca se produjo al borde de la cancha en el Estadio Chinquihue y provocó una invasión de hinchas que finalmente se controló por decisión de los barristas locales.

Más allá del ambiente que hubo en el Estadio Chinquihue para el duelo por Copa Chile donde Colo Colo derrotó por la cuenta mínima a Puerto Montt, hubo un hecho en la previa al cotejo que manchó el comportamiento masivo de los hinchas.

Es que se produjo un enfrentamiento menor entre barristas de ambos clubes, todo por el robo por parte de un forofo albo de un lienzo de la barra Los del Sur, quien cruzó toda la cancha para raptar esta bandera, sin conseguir el objetivo de llevársela al sector albo.

Según muestran las imágenes del medio TV Datos, el orondo fanático de Colo Colo fue capturado por el personal de seguridad privado dentro de la cancha del Chinquihue, no sin antes recibir una serie de golpes por parte de hinchas de Puerto Montt que entraron a la cancha para recuperar el elemento.

Pese a que se temió que la Garra Blanca respondiera a la incitación desde los fanáticos salmoneros a la violencia, finalmente los ánimos se calmaron y desde el sector albo prefirieron cantarle a los locales que “son de la ‘B’“. La única mancha de este encuentro.

La pelea entre hinchas de Colo Colo y Puerto Montt que no se vio por TV

Más allá de este hecho aislado, no se reportaron más acciones de violencia dentro y fuera del Estadio Chinquihue, si tomamos en cuenta que la Delegación Presidencial de Los Lagos autorizó un aforo de nueve mil espectadores, con dos mil hinchas albos.

También es cierto que hubo llamados desde la parcialidad de Puerto Montt a evitar el ingreso de “infiltrados” a sus tribunas, lo que generó cierta tensión en la previa sumándose al incidente antes descrito. Por suerte, se pudo hablar de fútbol.

Recordemos que la victoria fue para el Cacique por la cuenta mínima gracias al gol de Lautaro Pastrán en el minuto 90+4′, y que el duelo de revancha entre ambos clubes se disputará el martes 6 de octubre desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

ver también Referentes de Colo Colo quedan con sabor amargo tras vencer a Puerto Montt: “Tendría que marcar más distancia”

En síntesis