El Tano dejó en evidencia la molestia cuando le consultaron por el poco poder de fuego que han tenido los albos últimamente, pero prefirió quedarse con el vaso medio lleno.

Fernando Ortiz quedó conforme con la actuación de Colo Colo a pesar de que el gol del triunfo ante Deportes Puerto Montt llegó literalmente sobre la hora. Un cabezazo muy preciso de Lautaro Pastrán desniveló el juego de ida en los cuartos de final de la Copa Chile.

Eso sí, una consulta le cayó algo mal al DT del Cacique. Una que aludía a la falta de finiquito que ha mostrado el equipo últimamente. “Lo que hagamos y dejemos de hacer estará siempre en palabras de todos los que puedan tener opinión. Y es respetable”, afirmó el entrenador argentino.

“Me quedo con la entrega del jugador de siempre querer ir a buscar un partido. Somos un equipo protagonista que siempre intenta jugar. El rival y las circunstancias juegan. No vamos a ganar todos los partidos 5-0″, aseguró el exdirector técnico de Santos Laguna y el América de México.

Fernando Ortiz y el gesto que hizo antes de responder la pregunta. (Captura Colo Colo).

Y prosiguió con su defensa al juego colocolino. “Me quedo con la satisfacción que desde el minuto 0 al 95 intentamos marcar situaciones de gol, las generamos, marcamos. Y nadie habla del 0″, manifestó Fernando Ortiz en el hermoso estadio Chinquihue. Eso por la portería imbatida que entregó Eduardo Villanueva.

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Fernando Ortiz desdramatiza el poco gol de Colo Colo últimamente

A Fernando Ortiz no le preocupa mucho el poco gol que Colo Colo ha mostrado en los últimos partidos. Prefiere mirar el lado positivo y felicitar a sus pupilos por las tres vallas invictas consecutivas. Todas con la participación de Eduardo Villanueva como arquero.

“Siempre se preocupan que metemos goles, hablan que no metemos goles. Nos meten goles, vamos para atrás. Y vamos para adelante, y vamos para atrás”, manifestó Ortiz con un dejo de molestia por los cuestionamientos al poder de fuego de los albos.

Fernando Ortiz en el estadio Chinquihue. La cancha sintética fue algo que complicó a los albos, según él. (Nicolas Klein/Photosport).

Y cerró. “Pero lo más importante es que el equipo responde en cualquier cancha donde vamos a jugar. ¿Es así o no es así?”, sentenció el DT trasandino de 48 años sobre este partido ante Deportes Puerto Montt en la región de Los Lagos.

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