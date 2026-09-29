El "10" apareció justo a tiempo para poner en ventaja al Cacique ante el Velero en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile. Y aunque fue distinguido como la figura del partido, reconoció que tuvo que hacer un cambio de chip importante en el entretiempo.

Lautaro Pastrán encontró la llave de la victoria que obtuvo Colo Colo sobre Deportes Puerto Montt en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Chile. A pesar de que parecía que el cero se apoderaría del marcador, el “10” de los albos tuvo la palabra final.

En una suerte de cambio de roles, Pastrán aprovechó un preciso centro de Maximiliano Romero. Y con un cabezazo muy bien dirigido, venció la resistencia del espigado golero Gonzalo Collao, quien había estado especialmente seguro en los envíos aéreos del Cacique.

Pero nada pudo hacer ante ese testazo del “10”, quien reconoció que cambió el chip en el descanso del encuentro. “Estoy muy feliz, quería tener un partido así. Fue una cancha complicada, no tuve un primer tiempo bueno. Me fui frustrado al entretiempo”, admitió el volante ofensivo en TNT Sports.

Lautaro Pastrán en acción durante el primer tiempo en el estadio Chinquihue. (Nicolas Klein/Photosport).

“Traté de enfocarme. Sabía que haciendo una buena jugada cambiaba el partido. Gracias a dios se dio. Cuando encontramos defensas muy cerradas es importante picar al espacio. Tenemos jugadores de muy buen pie atrás y rápidos arriba. Combinamos eso”, analizó Pastrán, uno de los jugadores que termina su contrato en el Cacique. Bah, en rigor finaliza su préstamo desde Belgrano de Córdoba.

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Pastrán queda lleno de confianza tras anotar el gol de Colo Colo vs Puerto Montt

Evidentemente, Lautaro Pastrán terminó el segundo tiempo del duelo que Colo Colo le ganó a Puerto Montt con mucha más entereza que el primero. Y alegría, pues fue el artífice de la mínima ventaja con la que los albos jugarán la revancha en la Copa Chile.

“Estamos en un buen momento. En estos últimos partidos no encontrábamos el gol”, admitió el exjugador de Everton de Viña del Mar y Liga de Quito. También contó la fórmula que tiene el Cacique para vulnerar los cerrojos que plantean sus rivales.

Así festejó Lautaro Pastrán su buen gol de cabeza ante Puerto Montto. (Nicolas Klein/Photosport).

Ante eso, dijo que “picar al espacio y tener defensas con muy buen pie es importante para romper un bloque defensivo”. Así las cosas, el “10” de los albos llegó a cinco goles en 28 partidos de esta campaña, donde suma además tres asistencias.

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¿Cuándo se juega la revancha entre Colo Colo vs Puerto Montt?

El partido de vuelta entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt se disputará el martes 6 de octubre a contar de las 20:30 horas en el estadio Monumental.