¿A la Roja? En España ponen la alerta por la renovación de Manuel Pellegrini en Betis: “No hay contactos”

La posible llegada del Ingeniero a la selección chilena sigue en la rondando y el estratega no ha conversado sobre su continuidad en Betis.

La selección chilena lleva más de un año a la deriva, no tiene entrenador, puesto que Nicolás Córdova es apenas un interino que se hizo cargo de un fierro caliente que nadie quiere tocar.

La Roja sigue jugando amistosos con el experto en métricas en la banca, pero la estadía del jefe de selecciones menores en la cabina técnica tiene fecha de caducidad, porque aseguran que tras la llegada de la nueva dirigencia de la Federación de Fútbol de Chile se elegirá a un nuevo staff técnico.

El gran deseo de todos en el país es que tome el cargo de una vez por todas Manuel Pellegrini, quien goza de un dulce momento en Real Betis, con un inicio de temporada 2026-2027 magnífico.

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Pellegrini no ha negociado su continuidad con Betis

Manuel Pellegrini descansa en el “parón” por la fecha FIFA, sin embargo, en la prensa española no lo dejan tranquilo y recuerdan que su contrato con Betis se acaba a mediados de 2027.

En Estadio Deportivo aseguraron que el chileno no ha tenido conversaciones para extender su vínculo, lo que le da algunas chances de la Selección: “todavía no ha habido contactos reales“, señaló el citado medio.

Manuel Pellegrini tiene a Betis en un gran momento. (Photo by Franco Arland/Getty Images)

“La realidad es que Betis no tiene prisa en este sentido, con todavía mucho tiempo por delante y con la tranquilidad que proporcionan los resultados de principios de campaña”, agregó el citado medio.

Manuel Pellegrini se deja querer, pero por ahora está contento con el buen inicio de temporada de Real Betis, que compite en La Liga, Copa del Rey y Champions League.

En síntesis

Nicolás Córdova ejerce como DT interino de la selección chilena de fútbol.

ejerce como DT interino de la selección chilena de fútbol. Manuel Pellegrini finaliza su contrato actual con Real Betis a mediados de 2027.

finaliza su contrato actual con Real Betis a mediados de 2027. Real Betis no ha iniciado contactos reales para renovar el contrato a Pellegrini.

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¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Estados Unidos en partido amistoso?

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