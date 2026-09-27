El capitán y lateral izquierdo de la selección chilena fue autocrítico por la doble amonestación que recibió tras la roja directa a Lucas Cepeda, pero de todas maneras rescató una faceta del juego mostrado por el equipo que todavía es dirigido interinamente por Nicolás Córdova.

Chile perdia por 1-0 frente a Canadá con solitario gol de Jonathan David y ya había recibido la expulsión directa a Lucas Cepeda cuando Gabriel Suazo se ganó la segunda amonestación. El cronómetro marcaba 50 minutos del partido y el árbitro del encuentro, Marco Ortiz, no tuvo ninguna duda.

Después de una disputa aérea de Suazo, el capitán del Sevilla y la selección chilena recibió nuevamente una tarjeta amarilla. A raíz de eso, se fue a las duchas y dejó con nueve futbolistas al equipo adiestrado por Nicolás Córdova, que una vez más tuvo a Lawrence Vigouroux como figura destacada.

Luego del encuentro, Suazinho hizo una autocrítica de esas que se espera de un jugador llamado a ser referente. “En el primer tiempo hice un buen desempeño, pero no viene al caso. La expulsión es error mío”, manifestó el exjugador del Toulouse de Francia.

Gabriel Suazo le alega al mexicano Marco Ortiz por la expulsión a Lucas Cepeda. (Kevin Raposo/Photosport).

“Por la primera amarilla. Es parte del fútbol, hay que aprender y este es uno más. No cambiaría la mentalidad, te soy sincero”, añadió el carrilero izquierdo surgido en las inferiores de Colo Colo, quien de todas formas destacó a la selección chilena por la manera que tuvo de afrontar el duelo con dos hombres menos.

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Gabriel Suazo valora la actitud de Chile en la derrota vs Canadá

A pesar del sabor amargo por su expulsión, Gabriel Suazo tuvo un punto que rescatar del partido que Chile perdió ante Canadá. “Competir con dos menos y jamás achicarse, con mucha gente nuestra que nos vino a alentar. No cambiaría nada para el próximo partido”, manifestó el zurdo de 29 años.

“Lo que sí lo ideal sería mantener la tranquilidad en momentos dados. No es fácil, pero aprendemos de eso: a manejar la situación especialmente luego de las expulsiones donde corrimos tras el balón”, expuso el jugador que ya suma 45 partidos internacionales.

Gabriel Suazo en acción durante la derrota de Chile vs Canadá. (Kevin Raposo/Photosport).

Aunque prefirió ver lo positivo de todas maneras. “Mentalmente lo que entregó el equipo fue al máximo. Ese es el camino para competir”, sentenció Gabi Suazo tras este nuevo traspié sufrido por la selección chilena que todavía dirige interinamente Nicolás Córdova.

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