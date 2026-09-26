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La Roja

Sufre Nicolás Córdova: la Roja tiene una baja de última hora para el partido con Canadá

El defensor Benjamín Kuscevic se pierde los partidos de la gira por América del Norte tras sufrir una lesión.

Por Carlos Silva Rojas

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Benjamín Kuscevic se pierde los partidos de la Roja.
© Carlos Parra – Comunicaciones FFChBenjamín Kuscevic se pierde los partidos de la Roja.

La selección chilena va a utilizar de la mejor forma posible la fecha FIFA y jugará tres partidos amistoso en América del Norte, justo ante Canadá, Estados Unidos y México, los últimos tres organizadores del pasado Mundial.

El primer partido de ellos será ante Canadá, duelo que se jugará este mismo sábado desde las 20:00 horas en Toronto, donde el entrenador interino de la Roja, Nicolás Córdova, espera ver a nuevas caras.

A horas del desarrollo del encuentro ante los canadiense se confirmó una sensible baja para la Selección, porque no podrá ser tenido en cuenta el defensa central Benjamín Kuscevic, quien se lesionó.

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Benjamín Kuscevic es baja en la Roja

El jugador que milita en Toronto FC fue liberado de la disciplina de la Roja, según dio a conocer la gerencia de comunicaciones del equipo nacional.

“El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Benjamín Kuscevic (Toronto FC) ha sido liberado de la convocatoria”, explicó el equipo nacional.

Nicolás Córdova pierde a Benjamín Kuscevic. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Nicolás Córdova pierde a Benjamín Kuscevic. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

“El jugador sufrió una lesión muscular de bajo grado confirmada por imágenes el día de ayer, que le impedirá participar con normalidad en los entrenamientos y partidos y, cuyo período de recuperación, supera los plazos de la presente convocatoria”, agregó el comunicado oficial.

De esta forma, Benjamín Kuscevic queda al margen de los partidos ante Canadá, México y Estados Unidos, a disputarse en la fecha FIFA.

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El primer amistoso de la selección chilena en su gira por Norteamérica será este sábado 26 de septiembre, cuando a partir de las 20:00 horas de Chile se mida ante Canadá, en Toronto.

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