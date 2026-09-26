Sebastián Sichel exigió que como autoridad comunal tenga una mayor participación en las decisiones y que quiere ser parte de la administración del coliseo.

La particular decisión desde la ANFP para reanudar el duelo entre Universidad de Chile y Everton por Copa Chile en el Estadio Nacional no cayó para nada bien en el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien insiste en su lucha por no recibir en su comuna a los fanáticos azules.

Luego que, en una criticable acción, puso a todos los hinchas en el mismo saco para exigir que no se juegue el encuentro en el coliseo, al conocerse la resolución desde Quilín volvió a criticar a las autoridades del fútbol al calificar de “ridícula” la medida.

“Es lo más ridículo que hay. Si esto fuera en tu casa y se hiciera una fiesta en tu casa, llegara la fiesta en tu casa, se tocara la música en tu casa, se cobrara la entrada en tu casa, quedara el desastre en tu casa y no te preguntaran, sería raro que después te dijeran qué opina de eso”, afirmó el edil de Ñuñoa.

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Por lo mismo, hizo un emplazamiento público para que su municipio sea parte de la discusión respecto a los duelos a jugarse en el recinto. “Es ridículo que la decisión la tome el delegado presidencial, el Club Universidad de Chile, la ANFP, Carabineros de Chile, todos menos la Municipalidad y los vecinos“, expresó.

En esa línea, Sichel agrega que “llegó la hora de que Ñuñoa sea parte de la decisión antes de que ocurran estos partidos. Espero que alguna vez el gobierno central nos escuche para decidir de manera que no siempre seamos los comentaristas de lo que pasa, sino que seamos parte de quienes decidamos”.

“A esta altura yo creo ser una persona que fue electa democráticamente por los ciudadanos de esta comuna, que pagan los costos de un estadio y solo podemos opinar en los medios de comunicación. Basta ya de que solo tengamos que opinar y que podamos decidir“, finalizó el alcalde.

En síntesis