Loínos y caturros se ven las caras en el Estadio Zorros del Desierto en un verdadero partidazo por el ascenso directo en nuestro división de plata.

La Primera B de nuestro fútbol se paraliza a partir de las 15:00 horas con el choque entre Cobreloa y Santiago Wanderers en Calama, en un partidazo crucial por el ascenso directo a la máxima categoría del balompié chileno.

En el Estadio Zorros del Desierto se verán las caras el primero con el segundo. Los caturros llegan como punteros con 44 puntos, mientras que los naranjas son sus escoltas más cercanos en la apretada lucha arriba con 42 unidades.

Por lo mismo, el que se quede con la victoria en Calama dará un paso importantísimo en la pelea por volver a la Primera División, esto a falta de cinco partidos para cada uno por disputar en esta fase regular.

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¿A qué hora juegan Cobreloa vs Santiago Wanderers?

Loínos y caturros se verán las caras hoy sábado 16 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto. Este duelo será válido por la fecha 26 de la Primera B 2026.

El Estadio Zorros del Desierto recibirá este choque entre Cobreloa vs Santiago Wanderers.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE Cobreloa vs Santiago Wanderers?

Este compromiso será transmitido por televisión en la señal de TNT SPORTS Premium. Además irá de manera online y por streaming por TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

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Transmisión minuto a minuto del partido