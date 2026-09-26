La familia alba reaccionó con felicidad tras la victoria sobre Audax Italiano en los octavos de final de la Copa Chile 2026.

La cantera de Colo Colo tuvo que salir al rescate en esta llave de octavos de final de la Copa Chile ante Audax Italiano. Los albos ganaron por un ajustado 1-0 en el global gracias a un solitario gol de Gedeón Díaz, chileno-venezolano de 18 años que hace apenas un par de días debutó profesionalmente.

Además, jugadores formados en casa como Eduardo Villanueva y Cristián Díaz también aportaron en el equipo, lo que da una nueva muestra la tremenda confianza que tiene Fernando Ortiz en el semillero albo.

Esto fue destacado por la familia colocolina, quienes no ocultaron su orgullo de ver como los canteranos cada vez más se están ganando un espacio en el primer equipo del Cacique, sobre todo en este tipo de instancias decisivas.

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En Colo Colo valoran el aporte del semillero albo

En charla con RedGol un ex albo como Gustavo de Luca aseguró que “sacan un partido importante para pasar una nueva etapa en la Copa Chile. No funcionó Correa en los goles, pero apareció un chico de nuevo, Gedeón, jovencito y que le hace bien a Colo Colo. Al arquero también lo vi muy bien. Este club tiene presente y tiene futuro”.

Otro que contestó el llamado de nuestro sitio fue Alejandro Hisis, quien declaró que “Colo Colo crece bajo la presión, con ese deseo de ganar. El equipo tiene esa hambre. Los chicos lo están aprovechando, Ortiz le está dando las oportunidades y qué bueno que respondan con goles en el caso de Díaz. Villanueva de nuevo estuvo muy bien en el arco”.

El juvenil Gedeón Díaz le dio la clasificación a Colo Colo en estos octavos de final de la Copa Chile. | Foto: Photosport.

“Es bueno que respondan porque la verdad no era fácil. Audax no es un equipo cualquiera, es un equipo de Primera, que juega bien también. No se le están dando las cosas este año, pero que tiene un buen plantel. Yo valoro mucho que los chicos hayan aprovechado estas oportunidades”, concluyó.

Para cerrar Yeyo Inostroza afirmó que “el equipo da una muestra clara de que está trabajando muy bien en las divisiones en el área formativa. Se corre el riesgo, indiscutiblemente cuando se hace jugar a muchos niños juntos, porque después ante una falla, ante un resultado adverso, se les tiran de cabeza a ellos”.

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En síntesis