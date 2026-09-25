El canterano que se gana el respeto del primer equipo de Colo Colo: “Muy intenso”

Sebastián Vega fue destacado por el equipo estelar del Cacique y es uno de los que pide cancha. Está citado para jugar ante Audax

Colo Colo enfrenta un partido clave por la Copa Chile este viernes. El Cacique recibe a Audax Italiano por los octavos de final y necesita de un triunfo para soñar con la siguiente fase del torneo.

Partido más que especial ya que en la ida los albos no lograron superar al meta Tomás Ahumada. Por lo que ahora son tres los partidos sin poder marcar.

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Tema que preocupa en el sistema de juego de los albos y que provoca un dolor de cabeza para Fernando Ortiz que debe afrontar este dilema con bajas importantes por la fecha FIFA.

Sin embargo, desde la cantera asoma un nuevo nombre para sumar al primer equipo. Lo que cae como anillo al dedo al momento que enfrentará el Cacique en la recta final de temporada.

El canterano que pide minutos en el primer equipo de Colo Colo

Así lo confesó Joaquín Sosa que le puso sus fichas a uno de los canteranos albos que espera por su oportunidad en el profesionalismo.

“Se hace un buen trabajo en un cuadro grande como Colo Colo”, apuntó de entrada el charrúa en conversación con el canal Reserved en Youtube.

Tras ello, el Joao destacó a Sebastián Vega que viene pidiendo cancha hace rato en el primer equipo.

“Hay jugadores muy buenos. Se llama Seba. No lo conozco mucho. Juega medio de 5 o de 8. Es un chico muy intenso. Me gusta mucho como juega. Pasa muy bien la pelota”, puntualizó el charrúa.

El destacado se desempeña en el mediocampo albo y en 2025 sumó minutos en el amistoso internacional de Colo Colo ante Real Valladolid. Además ya firmó su primer contrato profesional.

En este 2026 se ha sumado a unos cuantos entrenamientos con el “Tano” y ante Unión Española en la fase de grupos de Copa Chile sumó sus primeros 23’ minutos en el profesionalismo.

“Feliz de poder haber debutado. Le agradezco a mi familia y amigos”, confesó el joven jugador de 20 años. Oportunidad que ahora espera se repita. Especialmente ante Audax Italiano, donde ya fue al banco de suplentes y este viernes sueña con meterse en el equipo titular que buscará la clasificación.