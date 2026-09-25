Más de 600 atletas participaron en clasificatorios realizados en cinco regiones del país. Desde el 6 de octubre comenzará la etapa nacional.

La ruta hacia los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027 entra en una nueva y decisiva etapa.

Tras la realización de ocho clasificatorios zonales en distintas regiones del país, comienza la fase nacional que permitirá avanzar en la conformación del Team Olimpiadas Especiales Chile, equipo que representará a nuestro país en el gran evento deportivo internacional de 2027.

En total, 619 atletas fueron parte de los clasificatorios zonales, alcanzando 1.178 participaciones deportivas en las distintas competencias. De este proceso, 306 atletas clasificaron a la etapa nacional, instancia que comenzará el próximo 6 de octubre y se extenderá hasta enero de 2027.

A ellos se sumarán deportistas de disciplinas que iniciarán directamente su proceso clasificatorio en la etapa nacional, ampliando el grupo que buscará integrar el Team Olimpiadas Especiales Chile.

Los clasificatorios zonales se desarrollaron en las regiones de Magallanes, Biobío, O’Higgins, Ñuble y Metropolitana, permitiendo que atletas de distintas zonas del país pudieran competir y buscar un lugar en la siguiente etapa del camino hacia Santiago 2027.

La etapa nacional reunirá tanto a quienes avanzaron desde los clasificatorios zonales como a atletas de disciplinas cuyo proceso clasificatorio comenzará directamente en esta instancia.

Comienza la etapa nacional para las Olimpias Especiales

Comienza la etapa de definición para la Olimpiadas Especiales

Durante los próximos meses, las distintas competencias nacionales permitirán avanzar en la definición del Team Olimpiadas Especiales Chile, cuya delegación se proyecta que estará conformada por 500 atletas para representar al país en los Juegos Mundiales Santiago 2027.

“Estamos cerrando una etapa muy importante de este camino hacia Santiago 2027. Detrás de cada uno de estos clasificatorios hay cientos de atletas, familias, entrenadores, voluntarios y comunidades que han hecho posible que el deporte siga creciendo en todo Chile. Ahora comienza una nueva etapa, donde nuestros atletas tendrán la oportunidad de seguir demostrando todo su esfuerzo y preparación”, destacó Carolina Picasso, presidenta de Olimpiadas Especiales Chile.

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Los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027 se realizarán entre el 16 y el 24 de octubre de 2027, convirtiendo a Chile en sede del mayor evento deportivo internacional para personas con discapacidad intelectual.

Será la primera vez que estos Juegos se desarrollen en Latinoamérica y en el hemisferio sur. El evento reunirá a más de 6.000 atletas de aproximadamente 170 países, quienes competirán en 23 disciplinas deportivas, convirtiendo a Santiago en el epicentro mundial del deporte y la inclusión durante nueve días de competencia.