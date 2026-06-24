A menos de 500 días de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027, ambas instituciones oficializaron un acuerdo de colaboración para fortalecer el deporte inclusivo en el país.

En un importante hito para el deporte en el país, el Comité Olímpico de Chile y Olimpiadas Especiales Chile firmaron este martes una alianza que busca fortalecer el trabajo conjunto de ambas organizaciones en el camino hacia los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027.

La ceremonia, realizada en el Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO), reunió a autoridades del deporte, deportistas, familias y aliados, quienes reafirmaron su compromiso con el desarrollo de una sociedad más inclusiva a través del deporte.

El acuerdo tiene como propósito impulsar mayores oportunidades de participación para personas con discapacidad intelectual, fortaleciendo el vínculo entre el movimiento olímpico chileno y Olimpiadas Especiales Chile, con miras a la organización del evento deportivo y humanitario más importante del mundo para este colectivo.

La actividad contó con la participación de la ministra del Deporte, Natalia Duco; el director regional de Senadis, Iván Espinoza; la directora nacional del IND, Lorena Castillo; el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica; la presidenta del Comité Organizador Local Santiago 2027 y de Olimpiadas Especiales Chile, Carolina Picasso; y la atleta líder de Olimpiadas Especiales Chile, Teresita Lira.

Durante la ceremonia se destacó que quedan menos de 500 días para que Chile reciba a miles de deportistas en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027, un evento que tendrá como principal escenario el Parque Estadio Nacional y que reunirá a más de 6.500 atletas de más de 170 países.

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Duco destaca el deporte inclusivo en Chile

En su intervención, la ministra del Deporte, Natalia Duco, destacó el significado de este convenio para el desarrollo del deporte inclusivo en Chile.

“La firma de esta alianza entre el COCH y Olimpiadas Especiales es un acto de justicia deportiva. No estamos haciendo un favor, estamos derribando muros institucionales. Estamos declarando, con fuerza y convicción, que en nuestro país el deporte es uno solo. Que no hay distinciones cuando nos ponemos la camiseta de Chile”, afirmó.

Asimismo, se reveló que la delegación chilena estará integrada por cerca de 500 deportistas provenientes de todas las regiones del país, quienes representarán el compromiso, el talento y la perseverancia de las personas con discapacidad intelectual.

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Por su parte, el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, destacó que este acuerdo representa un compromiso permanente entre ambas instituciones.



“Esto no es ni Team Chile, ni Team ParaChile, ni Team OE Chile. Es el deporte que nos une a todos. Por eso quisimos renovar este compromiso y seguir acompañando a Olimpiadas Especiales no solamente en los Juegos Mundiales, sino también en todo lo que requieran para seguir creciendo”, manifestó.

La presidenta del Comité Organizador Local de Santiago 2027 y de Olimpiadas Especiales Chile, Carolina Picasso, valoró el trabajo conjunto que permitirá seguir ampliando las oportunidades para los deportistas.



“Esta alianza es una señal del compromiso que existe en el deporte chileno para impulsar oportunidades para todas las personas y seguir avanzando hacia una verdadera inclusión”, señaló.

Como parte de la jornada, atletas del Team Chile y de Olimpiadas Especiales participaron en una actividad de Baloncesto Unificado, donde personas con y sin discapacidad fueron parte del mismo equipo.

La atleta líder de Olimpiadas Especiales Chile, Teresita Lira, destacó el impacto que tiene el deporte en la vida de las personas con discapacidad intelectual.



“El mensaje que queremos entregar es que las personas con discapacidad podemos dar el cien por ciento para alcanzar nuestras metas. Cuando contamos con apoyo, oportunidades y trabajo en equipo, somos capaces de lograr grandes cosas”, expresó.

La alianza entre el Comité Olímpico de Chile y Olimpiadas Especiales Chile marca un nuevo paso en la preparación de Santiago 2027 y reafirma el compromiso de ambas instituciones por construir un legado que trascienda los Juegos, promoviendo una sociedad donde todas las personas tengan las mismas oportunidades para desarrollarse a través del deporte.