Noruega y Francia cierran la fase de grupos con la clasificación asegurada, jugándose el primer lugar del Grupo I.

Noruega y Francia se enfrentarán por la última fecha del Mundial 2026, partido clave que definirá al líder del Grupo I. Ambos llegan con la clasificación asegurada, tras ganar sus dos primeros partidos.

Los noruegos vencieron a Irak y Senegal con un encendido Erling Haaland, mientras que Francia también llega con puntaje perfecto, luego de superar a Senegal e Irak, confirmando su favoritismo en la Copa del Mundo.

En Jugabet un triunfo de los Noruegos paga 5.65 gracias a la mega cuota, ya que es favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 56.500. El empate paga 4.30 y la victoria de Francia 1.65.

Erling Haaland llega como la figura del conjunto vikingo – Getty

Noruega vs. Francia: Horario y TV

Noruega se enfrenta a Francia este viernes 26 de junio, desde las 15:00 hrs de Chile , en el Gillette Stadium, por el Grupo I de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Grupo I del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Francia

Senegal

Irak

Noruega

Tabla de posiciones Grupo I Mundial 2026

En resumen…