Erling Haaland habló con emoción después de la clasificación de Noruega y sorprendió a todos con esta declaración en el Mundial 2026.

Noruega animó otro de los días más emocionantes del Mundial 2026 con su triunfo sobre Senegal y clasificación a los dieciseisavos de final. En el centro de la atención estuvo Erling Haaland con su doblete.

El talentoso delantero está demostrando que no le queda grande la Copa del Mundo y, en su debut, se sienta en la misma mesa con Lionel Messi y Kylian Mbappé como goleadores de esta edición.

“Hoy ha estado a la altura de las noches más grandes de toda mi vida. Es un poco la misma sensación después de la final de la Champions con el City. Estoy increíblemente orgulloso“, dijo tras el partido.

“Mi especialidad es marcar goles. Simplemente soy muy bueno marcando goles y tengo bastante suerte. No sé exactamente qué hago, pero así es”, señaló también.

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Erling Haaland adelanta el partido Noruega vs Francia en el Mundial 2026

Además, Erling Haaland se refirió al que será uno de los duelos más esperados de la última fecha de la fase de grupos. Aunque ambos ya están clasificados, nadie se perderá el partido de Noruega vs Francia este viernes 26.

El Androide fue muy sincero. “Hay que ser realistas. No contemplamos ganar el Mundial. Estamos clasificados. Hemos logrado pasar, lo cual es increíble. ¿Francia? No me importa demasiado ese partido, probablemente ganarán contra nosotros y después el torneo“, respondió.