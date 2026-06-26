Uruguay y España se juegan la clasificación y el liderato del Grupo G en un duelo clave.

Uruguay tendrá un partido clave frente a España, con la obligación de ganar para asegurar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026. La Celeste empató con Cabo Verde y Arabia Saudita, dejando abierto el Grupo H.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa ocupan el segundo lugar de la zona y dependen de sí mismos.Mientras España viene de golear a Arabia Saudita y necesita por lo menos, un empate para sellar su paso a los dieciseisavos de final.

En Jugabet un triunfo de los uruguayos paga 5.90 gracias a la mega cuota, ya que es favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 59.000. El empate paga 3.73 y la victoria de los hispanos 1.73.

Lamine Yamal abrió el 4-0 contra los árabes – Getty

¿Dónde ver Uruguay vs. España?

Uruguay se enfrenta a España este viernes 26 de junio, desde las 20:00 hrs de Chile , en el Estadio de Guadalajara, por el Grupo H de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Grupo H del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

España

Cabo Verde

Arabia Saudí

Uruguay

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En resumen…